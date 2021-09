Ascolti in crescita per il GP Italia, ma ben lontani anche solo dai dati dell'edizione 2019

Il GP Italia rappresenta da sempre uno degli appuntamenti maggiormente seguiti dal pubblico televisivo nel corso della stagione. C'era dunque grande attesa per i dati di ascolto della gara di Monza, trasmessa in diretta sia da Sky Sport sia da Tv8. Come vedremo, rispetto al pessimo risultato del 2020 la situazione è migliorata, ma resta evidente come una Ferrari in crescita ma lontana dalla possibilità di vincere incida molto negativamente sul numero degli spettatori.

I DATI Partendo dalla diretta delle 15 su Tv8, sono stati 2.270.000 gli spettattori medi, per il 16,8% di share. A questi si aggiungono 1.400.000 spettatori sui canali della piattaforma Sky Sport, per un ulteriore 10,3% di share. In pratica, tra le 15 e le 17.30 circa oltre un televisore su quattro era sintonizzato sulla F1. Lo scorso anno, gli spettatori totali tra digitale terrestre e pay tv non avevano raggiunto i 3 milioni, contro i quasi 3,7 milioni di quest'anno. Un buon incremento, ma che impallidisce se torniamo al 2019. La gara che vide Charles Leclerc ottenere pole position e vittoria al termine di un acceso duello con Lewis Hamilton raccolse in totale 6 milioni di spettatori (4,1 su Tv8, 1,9 su Sky Sport) per uno share del 39,1%. Dati che spiegano in maniera eloquente quanto pesi la competitività del Cavallino Rampante sugli ascolti tv.

ALTRI SPORT Di scena ieri anche la MotoGP con il GP Aragona vinto da Francesco Bagnaia. La diretta delle 14 sui canali SkySport ha raccolto 592.000 spettatori, mentre la differita serale su Tv8 ha raggiunto 736.000 telespettatori. Nel pomeriggio sui canali Rai sono andate in onda altre due manifestazioni sportive di notevole importanza: gli Europei di ciclismo su Rai 2 hanno raccolto 732.000 spettatori (la gara era trasmessa anche su Eurosport), mentre la nazionale maschile impegnata negli ottavi degli Europei di volley è stata seguita su Rai 3 da 733.000 spettatori.