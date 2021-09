Numeri in risalita per le trasmissioni tv della F1, anche se ancora lontani dai record stagionali

TIMIDA RISALITA Il periodo delle vacanze estive va ormai archiviandosi e con la sua conclusione torna a crescere la platea media televisiva, un aspetto che incide anche sugli ascolti tv della F1. Il GP Olanda fa dunque registrare dati migliori rispetto alla gara di Budapest di inizio agosto, ma resta ancora lontano dai migliori dati della stagione 2021, complice anche una Ferrari discreta ma nulla più.

VEDI ANCHE

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 15 sui canali di Sky Sport, sono stati in tutto 1.100.000 gli spettatori sintonizzati, per uno share complessivo del 9,3%. Il GP Ungheria non aveva raggiunto i 900.000 spettatori, fermando al 6,5% di share. In crescita, ma più contenuta, anche la differita del tardo pomeriggio su Tv8, con 1.126.000 spettatori e il 9,4% di share. L'aumento in questo caso è di circa 80.000 spettatori e di un punto di share.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Un intenso weekend di motori è alle porte. La MotoGP torna in scena con il GP Aragona, che andrà in diretta sia su Sky Sport sia su Tv8. Soprattutto, sarà il fine settimana del GP Italia di F1, uno degli appuntamenti che garantiscono ascolti più elevati. Anche in questo caso, la gara verrà trasmessa in diretta su Tv8 oltre che su Sky Sport, con semaforo verde sempre alle ore 15.