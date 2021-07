GP ESTIVO DI SUCCESSO Siamo entrati nella fase di piena estate del calendario di F1 2021, quindi in teoria quella meno favorevole agli ascolti tv. Il GP Gran Bretagna non ne risente però particolarmente, facendo meglio dei precedenti appuntamenti al Red Bull Ring grazie soprattutto a una Ferrari tornata a un passo dalla vittoria con Charles Leclerc e dal clamore suscitato dall'incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

I DATI Entrando nel dettaglio, la diretta delle 16 sui canali di Sky Sport ha totalizzato 1.152.000 spettatori medi, per il 10,1% di share. Una platea leggermente superiore a due domeniche prima, ma con uno share cresciuto di quasi 2 punti percentuali. Ancora meglio la differita delle 19 su Tv8, che ha interessato 1.658.000 spettatori pari al 10,6% di share. Oltre 400.00 gli spettatori in più rispetto al GP Austria e anche lo share sale di oltre un punto.

PROSSIMO APPUNTAMENTO Ancora ferma per la sosta estiva la MotoGP, la F1 tornerà in pista tra due settimane per il GP Ungheria, ultima gara prima delle vacanze di agosto. La diretta, nel canonico orario delle 15, sarà ancora in esclusiva su Sky Sport, con differita tardo pomeridiana su Tv8.