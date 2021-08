APPUNTAMENTO PENALIZZATO L'ultima gara prima della sosta estiva della F1 non raccoglie i favori del pubblico televisivo italiano, soprattutto per tutta una serie di fattori penalizzanti. Il primo, che come sappiamo è spesso determinante, riguarda lo scarso richiamo esercitato dalla Ferrari, deludente in qualifica e subito eliminata con Charles Leclerc al via. Neppure la gara di vertice di Carlos Sainz, che ha chiuso con un podio ottenuto in serata, è bastata come richiamo per gli appassionati, neanche per la differita serale. A incidere poi anche la contemporanea presenza delle Olimpiadi di Tokyo, vero catalizzatore delle attenzioni come vedremo e che proprio nei minuti precedenti il via del GP Ungheria ha visto Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs vincere due straordinarie medaglie d'oro per l'Italia nell'atletica leggera. Infine, la prima domenica d'agosto ha rappresentato per molti anche l'inizio delle ferie estive.

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 15 sui canali Sky Sport, sono stati in tutto 858.000 gli spettatori, per uno share totale del 6,5%. Non è andata molto meglio la differita del tardo pomeriggio su Tv8, che ha raccolto 1.044.000 spettatori e l'8,1% di share. Il precedente GP Gran Bretagna aveva visto la diretta satellitare superare il muro dell'1,1 milione di spettatori e la differita oltre quota 1,6 milioni, dati accompagnati da uno share sempre superiore al 10%. Dicevamo delle Olimpiadi: per rendere l'idea, le gare di atletica tra le 13:35 e le 15:31 hanno raccolto 5.612.000 spettatori e il 37,8% di share, con un picco di 6.920.000 spettatori e il 46,17% di share durante la finale dei 100m. I Giochi Olimpici stanno spingendo gli ascolti di Rai, che nella giornata intera resta sopra al 20% di share medio.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Mentre le Olimpiadi entrano nella loro ultima settimana, gli appassionati di motorsport nel mese di agosto si potranno concentrare sul motomondiale, che tornerà in scena dopo la sosta estiva a partire da domenica prossima con un doppio appuntamento ferragostano al Red Bull Ring, trasmesso in diretta su Sky e in differita su Tv8. Con la F1 l'appuntamento è invece per fine mese, quando si disputerà il GP Belgio, anch'esso trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport.