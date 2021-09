RITORNO ALLA NORMALITA' Archiviato il GP Italia, da sempre fucina di ottimi ascolti tv, i dati delle trasmissioni sul GP Russia tornano ai livelli delle precedenti gare, complice anche la differita su Tv8. Da non sottovalutare come in generale si stia assistendo sempre più a una polverizzazione del pubblico televisivo, sempre più sparpagliato tra i tantissimi canali a disposizione, a cui si aggiunge la concorrenza delle piattaforme streaming e social. Ne è un esempio il flop del programma ''Da Grande'' andato in onda in prima serata su Rai Uno e fermatosi a 2,2 milioni di telespettatori.

I DATI Tornando alla F1, la diretta delle 14 sui canali di Sky Sport ha totalizzato 1.015.000 spettatori, parti al 6,5% di share. Due domenica fa, la pay tv aveva raccolto 1,4 milioni di spettatori, nonostante la contemporanea diretta in chiaro. Passando alla differita delle 18 andata in onda su Tv8, i telespettatori medi sono stati 1.231.000, per il 7,9% di share. Ovviamente in questo caso il calo è più netto rispetto alla diretta di Monza, la quale aveva totalizzato 2,27 milioni di spettatori. Gli ascolti tv della gara di Sochi sono invece simili a quelli del GP Olanda, trasmesso con le stesse modalità all'inizio di settembre.

PROSSIMI APPUNTAMENTI La F1 tornerà di scena a inizio ottobre con il GP Turchia, mentre nel prossimo weekend sarà di scena la MotoGP con il GP Americhe, che godrà della diretta su Sky Sport, Dazn e Tv8 in orario serale a causa del fuso orario.

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/09/2021