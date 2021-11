Ascolti in crescita per il terzo e ultimo gran premio disputato nel continente americano

SI TORNA A SALIRE La F1 ha completato il trittico di gare americane con il GP Brasile. A differenza di Austin e Città del Messico, l'appuntamento sudamericano è andato in onda in anticipo e in una domenica priva della serie A di calcio. Gli effetti positivi di questo si sono fatti sentire sia sulla diretta sia sulla differita, entrambe in crescita rispetto agli ultimi due appuntamenti.

VEDI ANCHE

I DATI Partendo dalla diretta delle 18 sui canali di Sky Sport, sono stati in totale oltre 1.150.000 i telespettatori medi, per il 6,1% di share. Entrambi i dati sono in crescita rispetto al Messico ma, data la differente fascia orario, è soprattutto il secondo a salire di 2,2 punti percentuali. La differita serale di Tv8 ha invece registrato 1.162.000 spettatori, con il 5,1% di share. In questo caso, l'anticipo rispetto alla tarda serata delle precedenti trasmissioni si tramuta in una crescita netta della platea, quasi raddoppiata rispetto a 7 giorni prima, a cui si accompagna uno share leggermente in calo.

I NUMERI DELLE MOTO E IL PROSSIMO APPUNTAMENTO Ieri è stata una domenica importante per lo sport anche per l'addio di Valentino Rossi alla MotoGP. La diretta delle 14 sui canali Sky Sport ha raccolto 1.576.000 spettatori su Tv8 e 762.000 sui canali Sky Sport. Il Motomondiale ha concluso la stagione 2021, mentre il tour de force della F1 prosegue già domenica con la terza gara consecutiva. Il Circus si sposta in Medio Oriente per il nuovo appuntamento con il GP Qatar, in programma in quelli che sono i consueti orari europei e con partenza dunque alle ore 15.

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/11/2021