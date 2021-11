Gli ascolti tv del GP Qatar 2021

Ascolti tv in linea con il precedente GP Messico per la prima edizione della gara di Losail

RITORNO AL CLASSICO Dopo la trasferta nel continente americano, la F1 è tornata a gareggiare nei consueti orari pomeridiani. Gli ascolti tv del GP Qatar hanno replicato quanto fatto segnare dal GP Brasile della settimana precedente, andato in onda qualche ora dopo, e dunque su livelli superiori ai gran premi trasmessi nella fascia serale.

VEDI ANCHE

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 15 sui canali di Sky Sport, sono stati 1.100.000 gli spettatori medi, per il 7,1% di share. Platea del tutto simile, ma con un punto in meno di share, si era registrata la settimana precedente. Numeri del tutto analoghi per la differita delle 18 trasmessa su Tv8, seguita da 1.124.000 spettatori, con il 6% di share. Anche in questo caso, dati quasi identici a quelli del Brasile.

PROSSIMO APPUNTAMENTO La F1 si ferma una settimana, prima del rush finale con gli ultimi due gran premi della stagione. Il prossimo GP Arabia Saudita avrà orari ''brasiliani'', con il semaforo verde previsto alle 18:30 ora italiana.

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/11/2021