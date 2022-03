Gli ascolti tv del GP Arabia Saudita 2022

NUOVA CRESCITA L'avvio della stagione 2022 si conferma caratterizzato dal duello tra Ferrari e Red Bull per la vittoria e dal grande spettacolo in pista. Anche il GP Arabia Saudita ha regalato molti duelli, sorpassi, colpi di scena e un esito incerto fino all'ultimo giro. Nonostante il successo finale andato a Max Verstappen, gli ascolti tv hanno beneficiato della ritrovata competitività Ferrari e dell'orario serale delle trasmissioni, facendo ancora meglio rispetto al buon avvio della settimana precedente.

I NUMERI Partendo dalla diretta sui canali di Sky Sport, sono stati in totale 1.937.000 gli spettatori medi, per uno share del 9,6%. Proprio per via dell'ora di trasmissione, la platea è aumentata di oltre 300.000 telespettatori, ma la % è scesa di oltre un punto. Chi ha migliorato entrambi i dati è stata invece la differita delle 21.30 andata in onda su Tv8, seguita da 2.389.000 spettatori, per uno share del 10.5%. Rispetto alla settimana precedente, con gara trasmessa in orario analogo, la platea è cresciuta di oltre 140.000 spettatori e lo share di 0,3 punti percentuali. Il pubblico totale delle due trasmissioni è stato dunque superiore ai 4,3 milioni di spettatori.

PROSSIMO APPUNTAMENTO La F1 prosegue ora il suo viaggio fuori dall'Europa con il ritorno dell'atteso GP Australia, in programma sul rinnovato circuito di Melbourne. In questo caso gli orari molto mattinieri, con partenza della gara alle 7, penalizzeranno molto gli ascolti soprattutto della diretta, mentre la differita potrebbe realizzare ottimi riscontri, specie se la Ferrari continuerà a fare così bene.

28/03/2022