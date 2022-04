Gli ascolti tv del GP Australia 2022

Nonostante l'orario penalizzante, ottimo riscontro per la diretta del mattino, segno della riaccesa passione per la Ferrari

LEVATACCIA RIPAGATA La Ferrari e Charles Leclerc continua ad alimentare l'entusiasmo dei tifosi della Rossa anche nel GP Australia e ancora una volta ne beneficiano anche gli ascolti tv. A causa del fuso orario, la gara di Melbourne non è certo la migliore per raccogliere grande pubblico davanti agli schermi, ma il dato della diretta alle 7 del mattino testimonia come si sia riaccesa quella passione che portava spesso gli italiani ad alzarsi all'alba ai tempi di Michael Schumacher.

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 7 andata in onda sui canali di Sky Sport, il totale degli spettatori medi è stato pari a 890.000, per uno share addirittura del 16,8%. Quasi un televisore su cinque erano acceso sulla F1 nella primissima mattina di domenica, un dato notevole considerando che parliamo di tramissioni su una pay tv. La differita delle 15.10 ha ovviamente totalizzato un numero maggiore di spettatori, anche se forse trasmetterla qualche ora prima aveva garantito numeri ancora maggiori. La platea è stata di 1.571.000 spettatori, per l'11,4% di share. Uno sguardo anche alla MotoGP, lei invece premiata dalla collocazione serale del GP delle Americhe. Il successo della Ducati di Enea Bastianini, trasmesso alle 20 con doppia diretta, è stato visto da 600.000 spettatori su Sky Sport e da 1.174.000 su Tv8, per uno share totale dell'8,2%.

PROSSIMI APPUNTAMENTI F1 e MotoGP tornano ora in Europa. Tra due settimane sono infatti in programma il GP Emilia Romagna e il GP Portogallo, con le due ruote che gareggeranno alle 14 e le quattro alle 15. Un'altra intensa domenica di motori, con la possibilità di assistere a nuovi successi da parte di team e piloti italiani.

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/04/2022