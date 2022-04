Melbourne: perché mai Sebastian Vettel è entrato in pista con uno scooter? Il video è virale

Perché mai Sebastian Vettel ha sfrecciato a bordo di un normalissimo scooter sulla pista di Albert Park a Melbourne? Un’immagine decisamente non convenzionale, quella che le telecamere della Formula 1 ci hanno mostrato al termine della prima sessione di prove libere del GP Australia 2022. E se i professionisti dell’ironia sul web avranno magari già pensato che, tutto sommato, con uno scooter il forte pilota tedesco ex Ferrari possa segnare tempi persino migliori di quelli registrati al volante della sua (fin qui sgangherata) Aston Martin AMR22, la domanda resta valida. E coinvolge anche i commissari di gara…

F1 GP Australia 2022, Melbourne: problemi al motore per Sebastian Vettel (Aston Martin Racing)

VEDI ANCHE

VETTEL IN SCOOTER In effetti, non capita poi così spesso di vedere un pilota di Formula 1 che – con il casco non proprio in posizione ortodossa e in alcuni tratti addirittura senza entrambe le mani sul manubrio – piega lo scooter per affrontare le curve di un vero circuito del Mondiale. Lasciato a piedi dall’altra parte della pista dalla sua Aston Martin (in avaria per un problema al motore che lo ha costretto a saltare anche le libere 2), per tornare ai box il quattro volte iridato F1 si è dunque fatto prestare un motorino da un commissario, salutando il pubblico in delirio (video sotto).

L’INVESTIGAZIONE Un’immagine che, al di là del messaggio non proprio educativo sul piano della sicurezza stradale, è decisamente insolita visto che, normalmente, i piloti usano le stradine di servizio adiacenti alla pista (le stesse che, ad esempio, permettono ai fotografi di spostarsi da una parte all’altra del circuito) per tornare nel paddock. Come mai, dunque, Seb – che è un esperto motociclista oltre che un appassionato collezionista di moto d’epoca – ha scelto di entrare in pista, seppur in condizioni di relativa sicurezza visto che le altre auto di F1 erano ormai tutte ai box? Una domanda che si stanno ponendo anche gli steward, che hanno messo Vettel sotto investigazione per utilizzo non autorizzato del tracciato. Vedremo se ci saranno sanzioni in arrivo…

Pubblicato da Salvo Sardina, 08/04/2022