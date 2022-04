F1 GP Australia 2022, Diretta LIVE Gara

LIVE MELBOURNE F1 La Formula 1 torna finalmente a Melbourne per il GP Australia che manca dal calendario iridato da due stagioni a causa dell'emergenza Covid. A tre anni dall'ultima edizione, il paddock torna a respirare aria di normalità proprio lì dove, nel marzo 2020, tutto è cominciato. Nel frattempo, di acqua sotto i ponti ne è trascorsa tantissima: i regolamenti sono cambiati radicalmente, la Mercedes non è più l'auto da battere e in pista a emozionare è la battaglia tra Ferrari e Red Bull, con Charles Leclerc e Max Verstappen assoluti protagonisti dei primi due appuntamenti del Mondiale 2022. Sarà ancora questo il canovaccio anche sulla rinnovata pista dell'Albert Park? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del GP Australia 2022 con la cronaca di MotorBox.

GP d'Australia 2022 live dalle 06.45 di domenica 10 aprile. Seguilo con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.