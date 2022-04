Formula 1 GP Australia 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP d'Australia a Melbourne: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP AUSTRALIA IN TV A tre anni dall'ultima volta la Formula 1 torna in Australia, a Melbourne, dove era sovente recarsi per l'inizio della stagione. Oggi non è più così, e saltate due edizioni a causa della pandemia (nel 2020 l'annullamento fu deciso all'ultimissimo istante, con i piloti già praticamente in pista!), il grosso stato-continente australe è pronta a ospitare di nuovo il Circus. Melbourne si è rifatta il look per accogliere al meglio le nuove auto di Formula 1 e il circuito cittadino dell'Albert Park sarà diverso. Senza più la chicane Clark e con la frenata dell'Ascari più profonda, la pista australiana sarà più veloce e concederà la possibilità di sorpasso! Ci faranno divertire con un duello all'ultima curva anche qui Charles Leclerc (leader del mondiale) e Max Verstappen (campione del mondo in carica?) Ci auguriamo di sì, ovviamente con i possibili inserimenti dei loro arrembanti compagni di squadra in Ferrari, Carlos Sainz (2° in classifica) e in Red Bull, Sergio Perez. Chi può dar loro fastidio? Ci attendiamo una crescita della Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, dopo il deludente avvio ma occhio anche alle sorprese di questo avvio di stagione, come Alpine, Haas e Alfa Romeo, che con AlphaTauri, McLaren, Aston Martin e Williams daranno battaglia per i punti iridati.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1: il circuito dell'Albert Park di Melbourne, attuale sede del GP Australia

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 8 aprile

Prove libere 1: 5.00 – 6.00 (Live MotorBox dalle ore 4.45)

Prove libere 2: 8.00 – 9.00 (Live MotorBox dalle ore 7.45)

Sabato 9 aprile

Prove libere 3: 5.00 – 6.00 (Live MotorBox dalle ore 4.45)

Qualifiche: 8.00 – 9.00 (Live MotorBox dalle ore 7.45)

Domenica 10 aprile

Gara: 7.00 (Live MotorBox dalle ore 6.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 9 aprile

Qualifiche: 15.30

Domenica 10 aprile

Gara: 15.15

TUTTO SUL GP D'AUSTRALIA 2022

F1 GP Australia 2020, Melbourne: vista aerea della chicane che sarà eliminata (in basso)

Una pista rinnovata attende i piloti a Melbourne per questo fine settimana. La pista misura ancora 5.303 metri, ma un po' ne sono stati aggiunti alla staccata di curva 11 (fino al 2019 curva 13), la cosiddetta curva Ascari, e un po' ne sono stati tolti raddrizzando la chicane Clark, un tempo curva 9 e 10, e ora praticamente un rettilineo dove sarà consentito l'uso del DRS. Saranno addirittura 4 le zone DRS, attivabili grazie a due detection point tra curva 6 e 7 e tra curva 12 e 13. Inaugurato nel 1996, il tracciato cittadino di Melbourne è da allora ininterrottamente sede del Gran Premio d’Australia, prima disputato ad Adelaide. Il record della pista è un 1:24.125 appartenente a Michael Schumacher con la Ferrari realizzato nel 2004, ma tra cambi di layout e rivoluzioni tecniche, il nuovo record ufficiale de tracciato verrà stabilito solamente sabato mattina, dal poleman del GP d'Australia.

Possibilità di pioggia, domenica, per il ritorno del Gran Premio d'Australia di Formula 1. Se venerdì e sabato le temperature saranno ancora estive (l'Australia è appena entrata nell'autunno), domenica ci potrebbe essere un primo assaggio della nuova stagione, con temperature comunque accettabili ma rovesci in pista. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 8 aprile: temperature: max 23°, min 14°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 61%, vento 6km/h.

Sabato 9 aprile: temperature: max 26°, min 17°; per lo più soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 55%, vento 14km/h.

Domenica 10 aprile: temperature: max 26°, min 16°; precipitazioni sparse, precipitazioni 30%, umidità 57%, vento 19km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/04/2022