Ecco il porpoising visto dagli abitacoli di Leclerc e Sainz - VIDEO

SOBBALZI CONTINUI Uno dei termini che abbiamo imparato a conoscere con il ritorno delle monoposto a effetto suolo in F1 è ''porpoising''. L'improvviso e continuo saltellamente che affligge le vetture nei tratti più veloci dei circuiti sta rendendo la vita difficile a scuderie e piloti, anche a chi ha iniziato nel miglior modo possibile la stagione 2022. Parliamo ovviamente della Ferrari, la quale ha ottenuto i migliori tempi in entrambe le sessioni di prove libere del GP Australia disputate venerdì, ma che nel nuovo tratto centrale del circuito dell'Albert Park di Melbourne si trova comunque ad avere a che fare con un forte porpoising. Le riprese dalla telecamera posta sopra all'abitacolo di Charles Leclerc rendono bene l'idea, come si può vedere in questo video a partire dal secondo 35 circa. Ancora più evidente è quanto mostrato dalla visor cam installata nel casco di Carlos Sainz e visibile in quest'altro video a partire dal secondo 45:

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/04/2022