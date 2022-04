Albon e i rischi del pit stop all'ultimo giro: pubblico già a spasso per la corsia box!

STRATEGIA ESTREMA Per conquistare il primo punto della stagione 2022 di F1, la Williams e Alex Albon si sono inventati una strategia alquanto inusuale. Il pilota anglo-thailandese, infatti, ha percorso quasi tutto il GP Australia con le gomme dure che aveva montato prima di iniziare la gara, fermandosi per il pit stop obbligatorio solo al termine del penultimo giro. Il decimo posto finale ha premiato l'azzardo strategico, ancora più notevole se consideriamo che Albon era partito dall'ultima posizione dopo essere stato squalificato al termine delle prove del sabato per il quantitativo insufficiente trovato a bordo della sua monoposto durante le verifiche tecniche.

F1 2022, GP Australia: le immagini dall'abitacolo di Alex Albon (Williams)

QUEL RISCHIO INUTILE Il piano della Williams avrebbe potuto essere rovinato da qualche addetto al circuito un po' troppo distratto che non si aspettava di vedere un pilota in corsia box così tardi. Mentre Albon transitava nella pit lane, infatti, dalle immagini catturate dalla sua on board camera si possono notare sulla destra alcuni commissari di pista già intenti a montare le transenne sotto al podio dell'Albert Park (foto sopra) e, subito dopo, una fila di spettatori che si muove per accaparrarsi le migliori posizioni per assistere alla premiazione. Si tratta sicuramente di pochi fortunati ospiti dotati di pass VIP, saggiamente contenuti da un altro commissario di pista che evita prontamente che si parino davanti alla Williams, permettendo ad Albon di transitargli accanto a 80 km/h (foto sotto). Una velocità bassa rispetto a quello che siamo abituati a vedere in pista, ma che rimane notevole quando una monoposto ti passa a pochi centrimetri.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/04/2022