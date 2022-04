Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Australia

Dopo una settimana di sosta, il Mondiale di Formula 1 riparte dall'Australia, sulla rinnovata pista di Melbourne che ci fa tornare a respirare una confortante aria di normalità post-pandemia. Le due sessioni di prove libere di scena all'alba di questo venerdì 8 aprile hanno per certi versi chiarito alcuni temi cardine del weekend, che ci riproporrà certamente un terzo round della sfida al vertice tra Ferrari e Red Bull. Ma, a parte questo, che altri cambiamenti apportare ai nostri team del Fantasy F1?

IL FANTA F1 Insomma, come ogni fine settimana iridato si avvicina il momento in cui scegliere i cinque piloti e la scuderia da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui, il codice d'ingresso è 1d3ccff156). E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport con gli amici di WikiFanta. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Australia F1 2022

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 08/04/2022