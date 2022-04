Stroll e Latifi, pasticcio alla canadese: "Tempismo terribile"

SCONTRO INSPIEGABILE Le qualifiche del GP Australia sono terminate quando il sole stava ormai tramontando su Melbourne, creando non pochi problemi di visibilità ai piloti impegnati nella decisiva Q3. La sessione è terminata molto dopo il previsto e la causa principale è la lunga interruzione nel corso della Q1 provocata dall'incidente tra Lance Stroll e Nicholas Latifi. Una clamorosa incompresione tra i due canadesi del Circus ha portato l'Aston Martin e la Williams a toccarsi pericolosamente nel tratto verso curva 7, con la vettura di Latifi che ha avuto la peggio picchiando duramente contro le barriere. Per fortuna, non ci sono state conseguenze fisiche per i piloti. Di seguito, il video dell'incidente:

ACCUSE RECIPROCE L'aspetto più clamoroso dell'accaduto è che nessuno dei due era impegnato in un giro veloce e, poche curve prima, Latifi si era quasi fermato lasciando passare Stroll. Subito dopo lo scontro, i due piloti via radio si sono accusati a vicenda per quanto accaduto. Davanti ai microfoni, poi, le dichiarazioni sono state ovviamente più pacate, ma nessuno si è voluto prendere la colpa per quanto avvenuto. Latifi ha spiegato: ''Per me è abbastanza chiaro, ho appena visto il video. Stavo solo cercando di preparare il mio giro e sembra che lui abbia sterzato verso di me una volta che sono stato al suo fianco. L'avevo lasciato passare perché stava spingendo per fare il giro, così mi è stato detto. Poi ho visto che lo ha interrotto, quindi volevo continuare con il mio giro di preparazione. Sono tornato su lui, ovviamente c'era un grande divario di velocità. Una volta che l'ho superato, per qualche motivo, ha deciso di sterzare. Quindi è chiaro per me nel video, non c'è molto altro da dire''. Stroll ha replicato: ''È successo tutto all'improvviso, molto all'improvviso. Passa a destra, quindi la sua macchina passa all'interno mentre la pista gira in quella direzione. Penso che il tempismo fosse semplicemente terribile, mentre stava acceleranto la pista girava a destra ed è lì che abbiamo preso contatto''.

STROLL COLPEVOLE I due piloti sono poi stati convocati dalla direzione gara. Gli steward hanno ascoltato le parti e analizzato le immagini e le comunicazioni radio, concludendo che la maggior colpa per l'accaduto sia da attribuire a Stroll. Il pilota dell'Aston Martin è stato così punito con tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza, ininfluenti in quanto era già classificato ventesimo, e due punti di penalità sulla Superlicenza che portano il suo totale a 7 negli ultimi 12 mesi. A 12 punti scatta la sospensione per una gara.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/04/2022