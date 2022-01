GP Australia, non ci sarà un "caso Djokovic" in F1: a Melbourne solo i vaccinati

Dopo le polemiche per la vicenda che ha coinvolto il campione del tennis, Novak Djokovic, Melbourne mette le cose in chiaro anche in vista dell’arrivo del Mondiale di Formula 1. Il circus approderà in Australia il prossimo 10 aprile per il terzo appuntamento della stagione 2022 e la richiesta degli organizzatori sarà quella che tutto il personale al servizio delle squadre, piloti e team principal inclusi, siano vaccinati contro il Covid-19. Una misura, questa, che qualche giorno fa aveva portato le autorità dello Stato di Victoria a negare il visto a Djokovic, poi escluso dagli Australian Open e rimpatriato a causa della documentazione incerta sull’esenzione al vaccino dopo aver contratto il virus.

VEDI ANCHE

F1 GP Australia 2020, Melbourne: semafori rossi all'Albert Park

F1, NO A UN NUOVO CASO DJOKOVIC A chiarire che anche per la Formula 1 la linea delle autorità sanitarie e politiche australiane rimarrà quella della tolleranza zero, sono stati gli organizzatori del GP d’Australia, che torna nel 2022 dopo la cancellazione dell’evento dal calendario dei Mondiali 2020 e 2021. “Le regole per l’ingresso nel Paese sono semplici – ha spiegato Andrew Westacott, il capo del comitato promotore della gara di Melbourne – e valgono ovviamente anche per la F1. Per essere qui, bisognerà essere al 100% vaccinati, e non sarà ammessa alcuna eccezione per nessuno. Queste norme sono chiare per tutto il personale della Formula 1, sono state accettate dalla Fia e saranno scritte all’interno del regolamento sportivo. Sono fiducioso che questo diventerà una sorta di rito di passaggio per arrivare in Australia”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 24/01/2022