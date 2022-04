GP Australia 2022, le pagelle LIVE di Melbourne

LE PAGELLE DI MELBOURNE Ecco i nostri voti ai piloti impegnati nel Gran Premio d'Australia di Formula 1 a Melbourne, una gara che torna in calendario dopo due anni di assenza per pandemia, con una pista rivista e più veloce, e tanti temi interessanti, a partire dalla sfida tra Ferrari e Red Bull. Di seguito troverete le nostre pagelle LIVE dei 20 piloti che hanno partecipato al GP australiano, che usciranno durante il GP e subito dopo la bandiera a scacchi, pilota per pilota.

CARLOS SAINZ - VOTO 4 Va tutto storto! La sfortuna immane è la bandiera rossa in qualifica che gli toglie una posizione da top 3. Da lì in poi tutto precipita: l’errore in qualifica che lo relega in nona piazza, la scelta delle gomme dure su una pista dove persino per alle morbide servono due giri per entrare in temperatura, le cinque posizioni perse di conseguenza al via e l’attacco troppo anticipato su Mick Schumacher, a gomme fredde e mente calda, per cercare di recuperare subito. E invece arrivano testacoda, ghiaia e ritiro. Serviva pazienza e sangue freddo, non ci sono state né l’una né l’altra.

LAP 3/58 ⚠️ Virtual Safety Car ⚠️



SAINZ IS OUT!



The Ferrari driver is in the gravel, driver is OK #AusGP #F1 pic.twitter.com/FOBd484hAU — Formula 1 (@F1) April 10, 2022

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/04/2022