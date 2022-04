F1 GP Australia 2022, Diretta LIVE Prove Libere 1

LIVE MELBOURNE F1 La Formula 1 torna finalmente a Melbourne per il GP Australia che manca dal calendario iridato da due stagioni a causa dell'emergenza Covid. A tre anni dall'ultima edizione, il paddock torna a respirare aria di normalità proprio lì dove, nel marzo 2020, tutto è cominciato. Nel frattempo, di acqua sotto i ponti ne è trascorsa tantissima: i regolamenti sono cambiati radicalmente, la Mercedes non è più l'auto da battere e in pista a emozionare è la battaglia tra Ferrari e Red Bull, con Charles Leclerc e Max Verstappen assoluti protagonisti dei primi due appuntamenti del Mondiale 2022. Sarà ancora questo il canovaccio anche sulla rinnovata pista dell'Albert Park? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del GP Australia 2022 con la cronaca di MotorBox.

Prove libere 1 GP d'Australia 2022 live dalle 04.45 di venerdì 8 aprile. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.