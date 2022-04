Albo d'oro Gran Premio d'Australia

LA STORIA Il GP Australia è ormai una tappa fissa del Mondiale di F1. La prima edizione si è disputata nel 1985 e da allora non è mai mancato dal calendario. Le prime undici edizioni si sono svolte sul tracciato cittadino di Adelaide, mentre dal 1996 ci si è spostati a Melbourne, sul circuito ricavato all'interno dell'Albert Park, modificato in maniera consistente in occasione dell'edizione 2022. Con quattro successi, è Michael Schumacher il pilota con il maggior numero di vittorie, mentre tra i team svetta la McLaren, con undici trionfi. Sono ben 21 i piloti ad aver vinto almeno una volta il GP Australia, una cifra elevata su un totale di 36 edizioni: nel 2022, dopo un assenza dal calendario di due anni a causa della pandemia da Covid-19, trionfo della Ferrari di Charles Leclerc.

ALBO D'ORO GP AUSTRALIA F1

Anno Sede Gp Pilota Team 1985 Adelaide Keke Rosberg Williams-Honda 1986 Adelaide Alain Prost McLaren-TAG Porsche 1987 Adelaide Gerhard Berger Ferrari 1988 Adelaide Alain Prost McLaren-Honda 1989 Adelaide Thierry Boutsen Williams-Renault 1990 Adelaide Nelson Piquet Benetton-Ford Cosworth 1991 Adelaide Ayrton Senna McLaren-Honda 1992 Adelaide Gerhard Berger McLaren-Honda 1993 Adelaide Ayrton Senna McLaren-Ford Cosworth 1994 Adelaide Nigel Mansell Williams-Renault 1995 Adelaide Damon Hill Williams-Renault 1996 Melbourne Damon Hill Williams-Renault 1997 Melbourne David Coulthard McLaren-Mercedes 1998 Melbourne Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 1999 Melbourne Eddie Irvine Ferrari 2000 Melbourne Michael Schumacher Ferrari 2001 Melbourne Michael Schumacher Ferrari 2002 Melbourne Michael Schumacher Ferrari 2003 Melbourne David Coulthard McLaren-Mercedes 2004 Melbourne Michael Schumacher Ferrari 2005 Melbourne Giancarlo Fisichella Renault 2006 Melbourne Fernando Alonso Renault 2007 Melbourne Kimi Raikkonen Ferrari 2008 Melbourne Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2009 Melbourne Jenson Button Brawn-Mercedes 2010 Melbourne Jenson Button McLaren-Mercedes 2011 Melbourne Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2012 Melbourne Jenson Button McLaren-Mercedes 2013 Melbourne Kimi Raikkonen Lotus-Renault 2014 Melbourne Nico Rosberg Mercedes 2015 Melbourne Lewis Hamilton Mercedes 2016 Melbourne Nico Rosberg Mercedes 2017 Melbourne Sebastian Vettel Ferrari 2018 Melbourne Sebastian Vettel Ferrari 2019 Melbourne Valtteri Bottas Mercedes 2022 Melbourne Charles Leclerc Ferrari