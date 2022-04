Che cos'è il Graining? - Dizionario della Formula 1

GRAINING Da non confondere con il blistering, il graining è un fenomeno che si presenta sulla superficie dei pneumatici (il battistrada) quando una monoposto di Formula 1 non ha la giusta aderenza. Questo può avvenire se la pista è sporca o poco gommata, se il setup non è corretto o se le gomme non sono alla giusta temperatura. La conseguenza è che il battistrada dopo qualche giro potrebbe presentare delle piccole abrasioni che si notano come macchioline scure o piccoli riccioli, che vanno a influire sulla prestazione perché influiscono ancora di più sul grip con l'asfalto. Una volta innescato, è difficile fermare il graining e spesso tornare ai box e sostituire le gomme. Se la sporcizia è generata, invece, dall'attaccamento dei cosiddetti ''marbles'' sulla ruota, con il passare dei giri potrebbe persino scomparire e la gomma pulirsi da sola. In ogni caso, è molto importante prevenire il graining. Come? In primis con il giusto setup dell'auto, poiché se la deportanza generata è scarsa (cioè se l'auto non è ben incollata alla pista) la gomma tende a scivolare sull'asfalto e ad abrarsi producendo graining. E poi serve tenere sotto controllo le temperature. Ogni mescola, infatti, ha una temperatura a cui lavora meglio, il cosiddetto ''working range''. Per questo motivo occorre rispettarlo, perché se troppo fredda o troppo calda, la scarsa aderenza andrebbe a generare, di nuovo, il graining.

VEDI ANCHE

#KORGP ALO P6 e MAS P9: una gara difficile - Degrado gomme e graining ci hanno fatto soffrire più del solito oggi. — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 6, 2013

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/04/2022