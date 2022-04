Che cosa vuol dire No Further Action (NFA)? - Dizionario della Formula 1

Scopri con il Dizionario della Formula 1 il significato dei termini tecnici dello sport motoristico per eccellenza - Ecco cosa vuol dire No Further Action

NO FURTHER ACTION Quando un'indagine da parte della direzione gara si conclude senza una penalizzazione per il pilota sotto inchiesta si dice che si ha una No Further Action (abbreviata NFA). Letteralmente significa ''nessuna ulteriore azione'' e indica appunto la conclusione dell'indagine senza conseguenze per il pilota, o i piloti, coinvolti.

VEDI ANCHE

BREAKING:



No further action on the Lap 69 incident between Verstappen and Leclerc for the race lead



Verstappen keeps the race win#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/1CnPI3rH2U — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/04/2022