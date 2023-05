Che cos'è e come funziona il Gardening - Dizionario della Formula 1

GARDENING LEAVE Anche se non si tratta di un termine legato alla tecnica delle macchine di Formula 1, negli ultimi tempi sentiamo spesso parlare di “Gardening Leave”, o più semplicemente di “Gardening”. Si tratta di una locuzione tipica del gergo aziendale anglofono utilizzata anche al di fuori dei confini del motorsport, che può essere tradotta in italiano letteralmente come “congedo di giardinaggio”: il Gardening è, cioè, il periodo di congedo che la maggior parte degli ingegneri o dei dirigenti delle squadre di Formula 1 devono obbligatoriamente osservare prima di iniziare a lavorare con un altro team. Di fatto si tratta di una sorta di periodo di “disoccupazione forzata”, in cui il dipendente continua a essere pagato dalla propria vecchia scuderia ma per restare a casa.

A CHE COSA SERVE IL PERIODO DI GARDENING?

Ma a che scopo? Il gardening serve a evitare che i segreti industriali di una scuderia di F1 o le procedure di lavoro utilizzate nel box, possano essere facilmente spifferate ai rivali: con il gardening, la cui durata dipende dai contratti di lavoro – di solito è di 6 o 9 mesi, ma può anche raggiungere i 12 mesi per i ruoli più sensibili e di spicco – i team hanno quindi tempo per cambiare le proprie procedure o per aggiornare e modificare sul piano tecnico i dispositivi che intendono tenere segreti alle squadre avversarie. Un esempio è dato dalla situazione di Mattia Binotto, che nel 2023 non ha potuto lavorare per nessuna scuderia di F1 dovendo invece osservare il gardening dopo essersi dimesso dal ruolo di team principal della Scuderia Ferrari nel dicembre del 2022.

GARDENING: COSA C’ENTRA IL GIARDINAGGIO?

Ma perché una terminologia così tecnica e specifica come quella usata in Formula 1 (o, più in generale dalle grandi aziende) fa il riferimento al giardinaggio? Come detto, il periodo di gardening è un periodo di congedo che il componente di un team deve rispettare prima di passare a una squadra concorrente. Un periodo, dunque, in cui il dipendente viene pagato per non lavorare potendo quindi disporre di molto tempo libero per dedicarsi ad altre questioni più… casalinghe. Come appunto il giardinaggio, attività che in genere è particolarmente amata dai popoli anglosassoni e che ha quindi prestato il nome a questo particolare tipo di congedo lavorativo.

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/05/2023