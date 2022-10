La FIA fa chiarezza: ecco come funzionano le penalità sulla griglia di partenza

CAOS PENALITA' In più di un'occasione, quando ci si è trovati nella condizione di avere più piloti penalizzati per sostituzione di componenti della power-unit, si è creata una notevole confusione sull'ordine esatto della griglia di partenza di un gran premio. Nel corso della stagione 2022 il caos maggiore si è registrato a Monza, con oltre 4 ore di attesa dopo il termine delle qualifiche per avere l'ordine di partenza corretto da parte della FIA e gli stessi piloti che chiedevano attraverso i social se qualcuno sapeva dir loro da quale casella avrebbero preso il via nella gara della domenica.

INTERVIENE LA FIA La Federazione ha riscontrato questa criticità ed è intervenuta, modificando l'articolo 42.2 del regolamento sportivo per rendere più chiara la procedura da seguire per stilare correttamente la griglia di partenza di un gran premio in caso di presenza di retrocessioni multiple. Di seguito, vediamo cosa dicono ora le regole:

a) Ai piloti classificati che hanno ricevuto 15 o meno penalità cumulative in griglia sarà assegnata una posizione temporanea in griglia pari alla loro classifica di qualificazione più la somma delle loro penalità in griglia. Se due o più piloti condividono una posizione temporanea in griglia, il loro ordine relativo sarà determinato in base alla loro classifica di qualificazione, con il pilota più lento che mantiene la posizione temporanea assegnata in griglia e gli altri piloti che ottengono posizioni temporanee in griglia immediatamente davanti.

b) A seguito dell'assegnazione di posizioni in griglia temporanee ai conducenti penalizzati ai sensi del punto (a), ai conducenti classificati non penalizzati verrà assegnata qualsiasi posizione in griglia non occupata, nell'ordine della loro classifica di qualificazione.

c) A seguito dell'assegnazione delle posizioni in griglia ai piloti classificati non penalizzati, i piloti penalizzati con una posizione in griglia temporanea, come definita in (a), saranno spostati in alto per occupare qualsiasi posizione in griglia non occupata.

d) I piloti classificati che hanno accumulato più di 15 penalità cumulative per posizione in griglia, o che sono stati penalizzati a partire in fondo alla griglia, partiranno dietro a qualsiasi altro pilota classificato. La loro posizione relativa sarà determinata in base alla loro classifica di qualificazione.

e) Ai piloti non classificati che sono stati autorizzati a partecipare dai Commissari Sportivi saranno assegnate posizioni in griglia dietro a tutti i piloti classificati. Le relative posizioni saranno determinate ai sensi dell'articolo 39.3 (b).