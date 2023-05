Che cos'è la Tripla Corona (o Triple Crown) del Motorsport - Dizionario della Formula 1

Scopri con il Dizionario della Formula 1 il significato dei termini tecnici dello sport motoristico per eccellenza - Ecco cosa è e come funziona la Tripla Corona (o Triple Crown) del Motorsport

TRIPLA CORONA Se ne sente parlare sempre più spesso, soprattutto ogni anno a fine maggio e a metà giugno. In realtà, quando si fa riferimento alla Triple Crown del motorsport (in italiano tripla o triplice corona) non si fa riferimento a un trofeo davvero esistente, ma a un ideale premio statistico assegnato ai vincitori delle tre gare più importanti del panorama motoristico internazionale. Nello specifico, si tratta della 500 Miglia di Indianapolis disputata negli Stati Uniti dalle monoposto IndyCar, della 24 Ore di Le Mans che fa parte del calendario Fia Wec e del Gran Premio di Monaco che rappresenta la corsa più prestigiosa del Mondiale di Formula 1.

TRE MONDI DIVERSI Insomma, si tratta di un riconoscimento assegnato soltanto a quei piloti-eroi in grado di vincere in tre categorie che non potrebbero essere più diverse tra loro: il GP a Monte Carlo è infatti la corsa con la media oraria più bassa del calendario F1, la Indy500 è una gara su un velocissimo ovale americano e che presenta le velocità di punta più alte in assoluto, mentre la Le Mans 24 è una gara endurance che mette a dura prova la resistenza fisica dei piloti e quella meccanica delle auto. C’è in realtà anche una seconda versione della Tripla Corona, che prevede di sostituire il successo nel Principato di Monaco con la vittoria del campionato del mondo di F1.

toyota gr010 le mans 2021

CHI HA VINTO LA TRIPLA CORONA Non che cambi granché per l’unico pilota nella storia che è riuscito nell’impresa: l’inglese Graham Hill (padre di Damon Hill, iridato con la Williams nel 1996) ha infatti vinto a Monte Carlo ben cinque volte (1963, 1964, 1965, 1968 e 1969), a Indianapolis nel 1966 e a Le Mans nel 1972, ma ha anche all’attivo ben due titoli di campione del mondo F1, nel 1962 e nel 1968. Nessun altro è riuscito a eguagliare questo traguardo sensazionale, anche se non mancano i piloti che hanno vinto due delle tre “corone”. Sono in totale ben 12: Tazio Nuvolari, Maurice Trintignant, Mike Hawthorn, Phil Hill, AJ Foyt, Bruce McLaren, Jochen Rindt, Mario Andretti, Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya e Fernando Alonso.

VEDI ANCHE

F1: Graham Hill | Foto: Twitter @F1

DUE PILOTI QUASI NELLA STORIA Un pilota è andato molto vicino al successo di Graham Hill, due se includiamo la versione della Triple Crown con la vittoria del Mondiale F1 al posto del GP di Monaco. Juan Pablo Montoya ha infatti vinto la Indy500 nel 2000 e nel 2015, ha trionfato a Monte Carlo nel 2003 e ha centrato il successo di categoria LMP2 a Le Mans nel 2021, senza però mai riuscire a vincere la classifica assoluta della grande corsa di durata. Simili i risultati di un’altra leggenda dell’automobilismo “dei due mondi”, Mario Andretti, che ha vinto a Indianapolis nel 1969, è diventato campione in Formula 1 nel 1970 (ma non ha mai festeggiato nel Principato) e si è imposto anche a Le Mans nel 1995, ma solo nella categoria WSC.

F1 2023, GP Miami: Fernando Alonso (Aston Martin)

CHI PUÒ ANCORA VINCERE Oltre al già citato Juan Pablo Montoya ci sono altri due piloti attualmente in attività che, almeno in linea teorica, possono ancora centrare la Tripla Corona avendo portato a casa due dei tre pezzi fondamentali per il successo. Il primo è Jacques Villeneuve, che ha vinto a Indianapolis nel 1995 ed è stato campione del mondo nel 1997, arrivando secondo assoluto a Le Mans nel 2008. Il secondo è invece Fernando Alonso, che ha vinto due volte a Monaco (2006 e 2007), due volte il Mondiale F1 (2005 e 2006) e due volte a Le Mans (2018 e 2019), senza però mai riuscire – ci ha provato solo tre volte, ma in un’occasione non è riuscito a qualificarsi alla gara – a vincere la Indy500. Ma è ancora relativamente giovane (e decisamente determinato) per continuare a provarci…

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/05/2023