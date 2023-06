Che cos'è l'inwash? - Dizionario della Formula 1

Scopri con il Dizionario della Formula 1 il significato dei termini tecnici dello sport motoristico per eccellenza - Ecco cos'è l'inwash

INWASH Si definisce inwash una filosofia aerodinamica relativa alle monoposto di F1. Una soluzione inwash è studiata per incanalare i vortici e l'aria verso l'interno della vettura e dei suoi elementi che generano perturbazioni aerodinamiche, come ad esempio le ruote. Questo si ottiene attraverso l'ala anteriore e in particolare i suoi endplate, ma anche tramite il disegno dei sidepod della macchina. Al contrario, una soluzione outwash incanala i flussi verso l'esterno della vettura.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/06/2023