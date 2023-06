Che cos'è il downwash? - Dizionario della Formula 1

Scopri con il Dizionario della Formula 1 il significato dei termini tecnici dello sport motoristico per eccellenza - Ecco cos'è il downwash

DOWNWASH Si definisce downwash una filosofia aerodinamica relativa alle monoposto di F1. Una soluzione downwash è studiata per incanalare i vortici e l'aria verso la zona bassa della vettura e in particolare verso il diffusore. Questo effetto si ottiene attraverso l'ala anteriore e in particolare i suoi endplate, ma anche tramite il disegno dei sidepod della macchina.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/06/2023