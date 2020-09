FINALMENTE IMOLA Torna in calendario per un appuntamento storico dopo 14 anni di assenza dal palcoscenico iridato della Formula 1. Da allora la pista è cambiata e non poco, con la variante bassa eliminata per lasciare posto a un lungo rettilineo che porterà le monoposto a tutta velocità verso la chicane del Tamburello. Eppure, il fascino di Imola, un circuito vecchio stampo con ghiaia e cambiamenti di pendenza che promette spettacolo ed emozioni pari a quelli visti al Mugello, resta intatto. Oggi dalle 18.00 sulla piattaforma Ticketone inizia la prevendita online dei tagliandi (per evitare code e assembramenti non ci sarà alcun botteghino di vendita fisica), dopo il via libera del Governo e la decisione della Regione guidata da Stefano Bonaccini che, insieme a Formula Imola, garantisce il distanziamento sociale e gli ingressi scaglionati per ben 13.147 spettatori al giorno in vista dell’atteso GP Emilia Romagna.

GP IMOLA, INFO E PREZZI Come previsto nei giorni scorsi, non ci saranno i prezzi record visti due settimane fa per il Gran Premio di Toscana al Mugello, dove la bassa disponibilità di soli 3000 posti a sedere giornalieri aveva inizialmente fatto schizzare alle stelle il valore dei tagliandi, poi comunque ridotto del 50% dopo le polemiche social. In questo caso si può invece parlare di prezzi (quasi) popolari per un weekend che, utile ricordarlo, si svolgerà soltanto su due giorni e non nei canonici tre, con una sola sessione di prove libere in programma al sabato mattina prima delle qualifiche. Per assistere alla gara di domenica si parte da una base di 160 euro a persona per la tribuna H fornita di maxischermo nei pressi della curva Rivazza, per arrivare a un massimo di 550 euro per le tribune coperte sul rettilineo di partenza e arrivo. Prezzi ancora più abbordabili per le qualifiche del sabato, con tagliandi a 64 e 80 euro in zona Rivazza fino a un massimo di 220 sul rettifilo principale. Previsti anche sconti vantaggiosi in entrambi i giorni per tutti gli under-14 nati dopo l’1 gennaio 2006. Non ci sarà invece alcuna possibilità di accedere ai settori ''Prato'', vista la maggiore difficoltà nel garantire il distanziamento nel rispetto delle normative anti-Covid. Di seguito il dettaglio completo dei prezzi (in fondo alla pagina anche il pdf scaricabile).

F1 GP EMILIA ROMAGNA 2020, IMOLA: LISTINO PREZZI BIGLIETTI

TRIBUNE PREZZO INTERO RIDOTTO U14* SABATO 31 OTTOBRE 2020 TRIBUNA A – Partenza Coperta / TV € 220,00 € 88,00 TRIBUNA M – Partenza e Arrivo Coperta / TV € 220,00 € 88,00 TRIBUNA I – Partenza e Arrivo / TV € 220,00 € 88,00 TRIBUNA B – Curva Tosa / TV € 120,00 € 48,00 TRIBUNA D-E-F – Curva Acque Minerali / TV € 120,00 € 48,00 TRIBUNA H – Curva Rivazza / TV € 64,00 € 26,00 TRIBUNA R – Curva Rivazza / TV € 80,00 € 32,00 DOMENICA 1 NOVEMBRE 2020 TRIBUNA A – Partenza Coperta / TV € 550,00 € 220,00 TRIBUNA M – Partenza e Arrivo Coperta / TV € 550,00 € 220,00 TRIBUNA I – Partenza e Arrivo / TV € 550,00 € 220,00 TRIBUNA B – Curva Tosa / TV € 300,00 € 120,00 TRIBUNA D-E-F – Curva Acque Minerali / TV € 300,00 € 120,00 TRIBUNA H – Curva Rivazza / TV € 160,00 € 64,00 TRIBUNA R – Curva Rivazza / TV € 200,00 € 80,00

*Nati dopo l'1/1/2006