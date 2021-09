CURVA GRESINI A pochi giorni dall'annuncio dell'Autodromo Nazionale di Monza di voler intitolare la celebre curva parabolica a Michele Alboreto, l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola prende una decisione analoga e decide di dedicare al compianto Fausto Gresini, scomparso per Covid a inizio anno, la Variante Alta, storica chicane dell'impianto emiliano. Il tutto avverrà domenica 12 settembre alle ore 10 del mattino, con una cerimonia aperta al pubblico, il quale potrà assistere da via dei Colli. Vi parteciperà la famiglia di Fausto al gran completo, in primis la moglie Nadia Padovani, che a rilevato la guida di Gresini Racing al fianco dei figlii Lorenzo e Luca. Saranno presenti, ovviamente, anche le due figlie di Fausto, Alice e Agnese, e anche una folta schiera di istituzioni: il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Imola Marco Panieri, l'allessore all'autodromo Elena Penazzi e il direttore Pietro Benvenuti.

FAUSTO NELLA STORIA Nel corso della cerimonia verrà scoperta una stele in ricordo del grande campione e team manager, nato proprio a Imola il 23 gennaio 1961 e scomparso il 23 febbraio di quest'anno all'ospedale di Bologna. L'evento si svolgerà nel contesto più ampio della manifestazione 200 miglia di Imola Revival & Coppa d'oro, in programma sabato e domenica prossime sulla pista del Santerno. La famiglia ha spiegato in un comunicato: ''Siamo molto orgogliosi e felici che il ricordo di Fausto si mentanga vivo in tantissime manifestazioni a tutti i livelli. Siamo onorati di aver ricevuto dal Comune di Imola la richiesta di intitolare la Variante Alta dell'Autodromo a Curva Gresini. Una curva all'interno dell'Autodromo dedicat a Fausto è per la sua famiglia un gesto forte perché consegna il suo nome alla storia e per questo vogliamo ringraziare le istituzioni [...]. Grazie di cuore''.