LA NOVITÀ È una delle curve più iconiche dell’automobilismo mondiale, la Parabolica di Monza. La celebre piega verso destra che, dopo il dritto che segue la Variante Ascari, immette a tutta velocità sul rettilineo di arrivo e partenza, torna al centro delle cronache e stavolta non per le polemiche sui track limit o per le vie di fuga in asfalto. Dal prossimo 11 settembre, si chiamerà infatti “Curva Alboreto”: il compianto pilota milanese ex Ferrari sarà dunque ricordato dall’autodromo simbolo del motorsport italiano con l’intitolazione di quella che è probabilmente la sua curva più famosa.

LA CERIMONIA La decisione è stata presa dal Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, dopo essere stata votata all’unanimità dalla Giunta sportiva. La cerimonia di inaugurazione del nuovo nome della Parabolica avverrà nel sabato del prossimo Gp d’Italia – la giornata della Sprint Qualifying – alla presenza della moglie Nadia e della famiglia Alboreto, del già citato numero uno di Aci e di Stefano Domenicali, ex team principal della Ferrari oggi a capo della Formula 1. Scomparso il 25 aprile di 20 anni fa in un drammatico incidente al Lausitzring mentre testava l’Audi R8 Sport con cui avrebbe dovuto competere a Le Mans, Michele Alboreto avrà dunque il posto che merita nell’Olimpo del motorismo mondiale.