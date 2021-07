NUOVO ESPERIMENTO Dopo il positivo debutto di Silverstone, il secondo weekend sperimentale della Sprint Race è in programma a Monza dal 10 al 12 settembre, quando si disputerà il GP Italia 2021. Oggi sono stati ufficializzati gli orari delle sessioni, del tutto analoghi a quelli visti nel GP Gran Bretagna: mattina del venerdì libera, qualifiche nel tardo pomeriggio e al sabato la Sprint Race a metà pomeriggio. Quest'ultima sarà su 18 giri, contro i 53 previsti per il gran premio. Confermata per domenica la partenza alle ore 15. Nel corso della stagione è in programma un terzo weekend con questo format: inizialmente previsto a Interlagos, potrebbe venire spostato in un'altra sede se il GP Brasile salterà a causa della pandemia di Covid-19.

GP ITALIA 2021, ORARI SESSIONI