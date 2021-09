Video F1 2021

Le immagini degli incidenti tra Lewis Hamilton e Max Verstappen sono ormai destinate a entrare nella storia del motorsport o, quantomeno, nell'antologia di una stagione 2021 bellissima proprio perché tirata, tesa, combattuta sul filo dei millesimi. E giocata, talvolta senza esclusione di colpi, tra due dei piloti più forti della storia dell'automobilismo sportivo. Così, dopo il botto di Silverstone, è stata la volta dello scontro alla Prima Variante di Monza, durante il giro 26 del Gp d'Italia: un contatto a bassa velocità e apparentemente innocuo ma che non ha portato a conseguenze ben più pesanti soltanto grazie alla presenza di Halo, l'anello circolare che protegge la testa dei piloti proprio da impatti come quello di domenica scorsa. E se già le immagini fotografiche avevano chiarito come il casco del campione della Mercedes sia stato risparmiato da un fatale impatto con la ruota della Red Bull soltanto grazie al dispositivo di protezione, un nuovo video pubblicato sui social dalla Formula 1 ci dimostra in tutta la sua violenza la pericolosità dell'impatto che ha messo fine alla gara di entrambi i pretendenti al titolo 2021. Mai come in questo caso vale la regola: ''Vedere per credere''.

INCIDENTE HAMILTON-VERSTAPPEN, IL NUOVO VIDEO SHOCK DELL'IMPATTO DALLE TELECAMERE A 360° POSIZIONATE SULLA MERCEDES E SULLA RED BULL