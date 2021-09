LE PAGELLE SPRINT DEL GP ITALIA La seconda ''sprint qualifying'' della storia della Formula 1 si chiude con la vittoria di Valtteri Bottas, che precede senza mai tremare Max Verstappen. Sarà però il pilota della Red Bull a scattare in pole nel Gran Premio d'Italia, visto che il finlandese cambia la power unit sulla sua auto. Male Hamilton, che scivola dalla 2° alla 5° posizione a vantaggio di Red Bull e McLaren! Le Ferrari domani in seconda fila con Leclerc e Sainz, bravo Giovinazzi, ottavo nella sprint Qualifying. Di seguito le nostre pagelle sprint, come la gara alla quale abbiamo assistito a Monza!

VALTTERI BOTTAS – VOTO 10 La Mercedes lo defenestra e lui si va a prendere il miglior tempo nelle qualifiche e la vittoria nella sprint qualifying. Peccato la penalità in griglia, comunque: perfetto!

MAX VERSTAPPEN – VOTO 8 Massimo risultato con il minimo sforzo: scatta terzo e approfitta delle difficoltà in partenza di Lewis per andarsi a prendere la seconda piazza, altri 2 punticini in classifica con tanto di la pole position di domani.

LANDO NORRIS – VOTO 7 In partenza supera Hamilton ma si fa passare dal compagno Ricciardo, toccandosi senza conseguenze con Gasly. Dopodiché guida al limite tenendo dietro il sette volte campione del mondo per tutto il mini-GP! Domani i due scatteranno affiancati in seconda fila.

DANIEL RICCIARDO – VOTO 9 Numeri alla mano, è chi ci guadagna di più oggi: era quinto in partenza, domani sarà secondo in griglia grazie a un'ottimo spunto in partenza e a una sprint qualifying conclusa in terza piazza, staccando il compagno Norris.

LEWIS HAMILTON – VOTO 4 Era secondo, doveva solo azzeccare la partenza e senza il bisogno che Bottas gli cedesse la posizione. E invece resta piantato e si fa superare da Verstappen, Ricciardo e Norris, senza riuscire a passare la velocissima McLaren del britannico.

PIERRE GASLY – VOTO SV Sfortunato: dopo una bella partenza il contatto con Norris alla prima chicane gli danneggia l'ala e provoca il violento incidente al curvone Biassono dov'è, invece, fortunato a non farsi male.

CARLOS SAINZ – VOTO 5 Sbaglia la partenza e si fa beffare dal compagno di team Leclerc, del quale non tiene il ritmo. Poco male, era settimo e partirà comunque sesto grazie alle posizioni guadagnate su Gasly e Bottas.

CHARLES LECLERC – VOTO 7 Più 3 nel saldo di giornata per Leclerc che domani scatterà in terza fila assieme al compagno. In partenza brucia Sainz e poi si mette lì in sesta piazza ad attendere la fine della sprint qualifying.

ANTONIO GIOVINAZZI – VOTO 8 Il suo sedile è in pericolo ma meriterebbe di tenerselo, nelle ultime gare sta dimostrando di essere un pilota di Formula 1, e senza il bisogno di una dote da 40 milioni. Oggi guadagna due posizioni e nel finale tiene dietro con i denti la Red Bull di Perez! Ottavo, ottimo, voto: otto!

SERGIO PEREZ – VOTO 6 Sbaglia la partenza e lotta con il coltello tra i denti con Lance Stroll per buona parte della sprint, poi nel finale tenta l'assalto all'ottava posizione di Giovinazzi ma senza fortuna.