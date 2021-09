DI NUOVO IN PISTA Il pilota di riserva dell'Alfa Romeo Racing ORLEN, Robert Kubica, sarà nuovamente al volante della monoposto di Hinwil nel corso del Gran Premio d'Italia a Monza di questo fine settimana, dopo aver sostituito Kimi Raikkonen lo scorso weekend a Zandvoort. Il pilota polacco si è ben comportato in Olanda nonostante sia salito in auto soltanto sabato mattina nel corso delle PL3 e su una pista mai affrontata prima, qualificandosi in 15° posizione e concludendo il Gran Premio con lo stesso piazzamento, subito in scia al compagno di team Antonio Giovinazzi.

F1 2021 Test Pirelli, Barcellona: Robert Kubica (Alfa Romeo Racing)

MONZA AMICA Per Kubica - che dopo il tremendo incidente nel rally di Andora nel 2011 è gradualmente tornato al volante, prima di auto da Rally e poi, nel 2019, di una monoposto di Formula 1 - sarà il 99° GP nel mondiale. ''Per prima cosa vorrei augurare una prontissima guarigione a Kimi, sperando che possa tornare a occupare presto il suo abitacolo'' - ha spiegato il polacco - ''Guardo alla gara di Monza, su una pista incredibile sulla quale conquistai il mio primo podio in Formula 1 nel 2006. A differenza di Zandvoort questa è una pista che conosco molto bene, e mi sarà di aiuto soprattutto perché nel weekend affronteremo un nuovo format con la Sprint Qualifying, e questo significa che avremo una sola sessione di libere prima della qualifica. Sono soddisfatto di quanto fatto in Olanda e non vedo l'ora di aiutare il team ancora una volta a Monza''.