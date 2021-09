LIVE F1 2021

LIVE MONZA F1 La Formula 1 torna in pista a Monza per il Gran Premio d'Italia, l'appuntamento numero 14 della stagione, che chiude il trittico di fine estate e porta le monoposto a salutare, per quest'anno, il Vecchio continente in vista della fase finale tra Asia e America. Un weekend attesissimo anche per via del ritorno della F1 Sprint, il nuovo format che viene provato per la seconda volta nella storia dopo l'esordio nel fine settimana di Silverstone. E se, quest'anno, difficilmente la Ferrari sarà della partita per la vittoria come nel 2018 e nel 2019, il grande show sarà ancora una volta guidato dalla lotta al vertice tra Lewis Hamilton e il nuovo leader della classifica, Max Verstappen. Chi dei due avrà la meglio tra le curve del Tempio della Velocità? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando la cronaca live minuto per minuto di tutte le sessioni del Gp d'Italia 2021.

Gran Premio d'Italia 2021 live dalle 14.45 di domenica 12 settembre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.