ALTRI DUE PUNTI Doveva essere la grande giornata della Mercedes, che nelle analisi del pre-sprint race si figurava anche un possibile ordine di scuderia all'indirizzo di Bottas per avvantaggiare Hamilton. E invece, il vero vincitore del sabato della gara di qualifica è Max Verstappen, che chiude secondo alle spalle del poleman finlandese, ma ottiene la possibilità di partire dalla prima casella per effetto della penalizzazione in griglia subita dal secondo pilota del team di Stoccarda. Solo quinto al traguardo (e quarto in griglia) invece Lewis Hamilton, che spreca tutto al via e si mette nei guai in vista del GP di domani. Di questo e tanto altro ancora, come della prestazione delle due Ferrari, che conquistano la terza fila con Leclerc e Sainz, abbiamo parlato nella nostra consueta diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport.

F1 GP ITALIA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA SPRINT QUALIFYING IN DIRETTA INSTAGRAM