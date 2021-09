LIVE F1 2021

LIVE MONZA F1 La Formula 1 torna in pista a Monza per il Gran Premio d'Italia, l'appuntamento numero 14 della stagione, che chiude il trittico di fine estate e porta le monoposto a salutare, per quest'anno, il Vecchio continente in vista della fase finale tra Asia e America. Un weekend attesissimo anche per via del ritorno della F1 Sprint, il nuovo format che viene provato per la seconda volta nella storia dopo l'esordio nel fine settimana di Silverstone. E se, quest'anno, difficilmente la Ferrari sarà della partita per la vittoria come nel 2018 e nel 2019, il grande show sarà ancora una volta guidato dalla lotta al vertice tra Lewis Hamilton e il nuovo leader della classifica, Max Verstappen. Chi dei due avrà la meglio tra le curve del Tempio della Velocità? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando la cronaca live minuto per minuto di tutte le sessioni del Gp d'Italia 2021.

Prove libere 1 GP d'Italia 2021 in corso, seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

15.16 - Anche Ferrari, come Mercedes, torna su gomme Medium nuove anziché utilizzare le Soft. Ottavo tempo per Sainz, nono per Leclerc: 1.2 e 1.3 di gap dalla vetta per i due piloti della Rossa.

15.13 - C'è però Hamilton che sta letteralmente volando! 1:20.926 per il britannico di casa Mercedes, che rifila 4 decimi a Max Verstappen con gomme di uno step meno performanti!

15.11 - Bottas davanti a tutti in 1:21.451, ma Verstappen - con una mescola di vantaggio - batte subito il rivale di casa Mercedes. 1:21.378 per l'olandese della Red Bull.

15.10 - Ci sono anche Verstappen, Hamilton e Bottas che si lanciano: Max è con le Soft mentre i due Mercedes tornano a lavoro con le Medium nuove.

15.08 - Migliora ancora Gasly, che si inserisce in seconda posizione a 25 millesimi da Gasly. Torna in pista Perez con le Soft per la simulazione qualifica.

15.06 - Sainz si inserisce invece in sesta piazza a 457 millesimi da Ricciardo. A sandwich tra le due Rosse c'è l'AlphaTauri del vincitore uscente del Gp d'Italia, Pierre Gasly.

15.04 - Secondo tentativo per Charles, che si prende la quarta posizione, a 4 decimi dal leader. Il miglior tempo se lo prende Daniel Ricciardo in 1:22.003, sempre con gomme Medium.

15.02 - La classifica dopo la prima mezz'ora di PL1. Il tempo di Leclerc è stato cancellato a causa di un leggerissimo largo in uscita dalla Parabolica, da sabato intitolata alla memoria di Michele Alboreto.

15.00 - Giovinazzi si inserisce in quinta posizione con gomme Medium nuove. Meglio di lui fa Leclerc che, con le Pirelli ''gialle'', prende il secondo posto a 49 millesimi di gap da Perez. Hamilton intanto è tornato ai box dopo 18 giri di fila con le Medium. Esattamente la durata della Sprint Qualifying...

14.59 - Gomme Soft nuove per Mazepin e Schumacher, i primi a scegliere la mescola da qualifica.

14.57 - Andiamo a guardare i due ''padroni di casa'' della Ferrari: Leclerc è undicesimo a 2 secondi dal leader Perez, mentre Sainz è in quindicesima piazza a 2.7 dalla vetta. Entrambi hanno lavorato con le Hard in qusta prima fase di PL1.

14.55 - Anche Verstappen monta adesso le Medium e si migliora: 1:22.571 per Max, che resta però al terzo posto.

14.53 - Perez batte un colpo e si mette al comando della sessione in 1:22.127! Ottimo giro per il messicano che, a parità di mescola Medium, rifila un decimino a Hamilton. Dal canto suo, Lewis prosegue con le ''gialle'' già vecchie di 15 giri in quella che appare essere una simulazione della Sprint Qualifying.

14.50 - Dunque in questa fase comunque tutti i piloti sono in pista con gomme Hard o Medium. A breve, però, ci sarà la girandola di simulazioni qualifica con le Soft, che è poi l'unica gomma ammessa oggi pomeriggio per decidere la griglia della Sprint Qualifying di domani.

14.46 - Quarta posizione per Sebastian Vettel, mentre la regia ci mostra qualche bellissima immagine dalla helmet cam di George Russell.

14.43 - Perez si migliora arrivando a 2 decimi da Hamilton, mentre Verstappen si inserisce in terza posizione. Il leader del mondiale paga un secondo dal rivale, ma con gomme Hard.

14.40 - Ricordiamo anche che in Alfa Romeo Racing c'è Robert Kubica al posto di Kimi Raikkonen, che non si è ancora negativizzato dopo aver contratto il Covid.

FP1 coming up shortly ๐Ÿ™Œ #ItalianGP ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น #F1 pic.twitter.com/b26eQ7BLzG — Formula 1 (@F1) September 10, 2021

14.38 - Problemi per Yuki Tsunoda, che si è lamentato via radio per via di una cintura non correttamente allacciata. Il giapponese è comunque riuscito a risolvere da solo...

๐Ÿ“ป Tsunoda's been on the radio early in FP1 telling his @AlphaTauriF1 team that he's got a loose seat belt #ItalianGP ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น #F1 pic.twitter.com/3SlIJSDgCi — Formula 1 (@F1) September 10, 2021

14.35 - Per il momento al comando ci va Lewis Hamilton in 1:22.262, seguito a un secondo scarso da Sergio Perez. Entrambi sono su gomme Medium e sono seguiti da Leclerc, su Hard.

14.33 - Grande traffico in pista in questi primi minuti d'attività: al lavoro anche i due Ferrari con gomme Hard nuove.

14.30 - Semaforo verde, via alle prime prove libere del Gp d'Italia 2021. Subito grande coda in uscita pit-lane per iniziare il lavoro di giornata.

Remember: We've got 1 hour of practice now and then later today we have qualifying for Saturday's #F1Sprint! #ItalianGP ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น #F1 pic.twitter.com/TwdDR3Mjxm — Formula 1 (@F1) September 10, 2021

14.28 - Rapida analisi delle condizioni meteo soprattutto per chi non si trova in Brianza o nel nord Italia: 27 gradi la temperatura dell'aria, 40 quella dell'asfalto.

14.25 - Ed ecco qui le scelte gomme Pirelli in vista del fine settimana di Monza: rientrano le mescole ''mediane'', con le C2 che tornano a colorarsi di bianco a indicare il compound più duro, le C3 gialle Medium e le C4 rosse Soft.

14.20 - Ricordiamo che questa sessione sarà, di fatto, l'unica in cui i piloti potranno testare i setup in vista della qualifica delle 18 di oggi, che bloccherà gli assetti per tutto il fine settimana. Sarà dunque un inizio di fine settimana di Monza ad altissima tensione.

14.15 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prime prove libere del weekend del Gp Italia. Pronti per seguirle con noi? 15 minuti e poi semaforo verde per i primi 60 minuti di free practice in vista delle qualifiche del pomeriggio.