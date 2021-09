Il team principal Toto Wolff ha già in mente la tattica da usare nella Sprint Qualifying di oggi pomeriggio: Valtteri sarà sacrificato per il "bene superiore" della lotta mondiale

KING OF SPEED Mentre tutti quanti guardavano alla lotta al vertice tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, proprio nella settimana in cui è stato annunciato il suo passaggio all’Alfa Romeo al posto di Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas si è tolto una bella soddisfazione. Suo, infatti, il miglior tempo nelle qualifiche del venerdì di Monza, valide per stilare la griglia di partenza della seconda Sprint Qualifying della storia della Formula 1. Secondo e staccato di circa un decimo il compagno di squadra, con il rivale olandese di casa Red Bull terzo ma con oltre quattro decimi di ritardo e incalzato dalle due McLaren motorizzate Mercedes.

F1 GP Italia 2021, Monza: Valtteri Bottas (Mercedes AMG F1) festeggia con il trofeo del

STRAPOTERE Insomma, almeno nella caccia al miglior tempo, la power unit della Stella a tre punte ha dimostrato una supremazia per certi versi annunciata. Il vantaggio in termini di velocità sul dritto, però, non necessariamente porterà a un dominio nelle due gare del weekend brianzolo anche considerando la necessità di gestire bene le gomme, un fondamentale in cui fin qui la Red Bull si è fatta preferire. Gli uomini di Stoccarda, poi, hanno un altro grattacapo da risolvere, legato all’affidabilità: il “Re della Velocità” Bottas ha dovuto sostituire il motore e, avendo montato la quarta unità della stagione, domenica partirà dal fondo della griglia.

VEDI ANCHE

F1 GP Italia 2021, Monza: Valtteri Bottas (Mercedes AMG F1) scende in pista

ORDINI DI SCUDERIA Un motivo sufficiente, qualora la lotta per il titolo non fosse già abbastanza, per convincere il team principal Toto Wolff a preparare un ordine di scuderia già nella Sprint Qualifying di oggi pomeriggio (diretta ore 16.15 su MotorBox): se, nel Gp d’Italia di domani, Hamilton sarà lasciato “da solo” a lottare con Verstappen, nella garetta di 100 km che deciderà la griglia di partenza Valtteri avrà un ruolo strategico importante per consentire a Lewis di accaparrarsi i tre punti della pole position e costringere Max come minimo al terzo posto.

F1 GP Italia 2021, Monza: Valtteri Bottas (Mercedes AMG F1) scende in pista

L’AMMISSIONE Ad ammettere che la strategia è praticamente già decisa è stato lo stesso Wolff, ai microfoni di Sky Sports Uk dopo la fine delle qualifiche di ieri: “Non ne vorrei parlare perché non ci troviamo ancora nella condizione in cui i nostri due piloti si trovano in prima e seconda posizione. In generale, è molto complicato quando devi decidere degli ordini di scuderia. Siamo tutti qui per gareggiare e non vogliamo vedere cose del genere. Tutti dovrebbero sapere che Valtteri è lì davanti perché se lo merita. Ma, in questo caso, Bottas di sicuro partirà dal fondo della griglia domenica e si tratterà di capire come andrà la partenza della gara sprint. Non c’è molto di cui discutere prima, dobbiamo solo stare molto attenti alla prima curva e poi vedere dove saranno i nostri piloti”.