FINALMENTE UFFICIALE La notizia, ormai nell’aria da diverse settimane è adesso finalmente ufficiale: Valtteri Bottas lascia la Mercedes a fine anno firmando un contratto pluriennale con l’Alfa Romeo Racing. Il pilota finlandese approda dunque nella scuderia svizzera, dove prenderà il posto del connazionale Kimi Raikkonen, ormai a poche gare dall’addio definitivo alla Formula 1, annunciato prima del Gp d’Olanda poi saltato a causa della positività asintomatica al Covid-19.

F1, GP Ungheria 2021: Valtteri Bottas (Mercedes)

PARLA VALTTERI “Oggi si apre – spiega Valtteri Bottas, 32 anni, nel comunicato ufficiale del team – un nuovo capitolo della mia carriera. Sono contento di unirmi ad Alfa Romeo Racing per una sfida emozionante all’interno di un brand iconico. Alfa Romeo non ha bisogno di presentazioni, è un marchio che ha scritto grandi pagine della storia della F1 e sarà un onore per me rappresentarlo in pista. Le potenzialità della squadra sono enormi e sto assaporando l’opportunità di aiutare il team a scalare la classifica, specialmente grazie ai nuovi regolamenti che ci daranno una chance di fare un salto in avanti nelle performance. Sono anche grato per la fiducia che mi è stata data e non vedo l’ora di ripagarla, sono più affamato che mai, voglio portare a casa risultati positivi e, quando sarà il momento, anche vittorie. Conosco il team principal Vasseur molto bene e sono impaziente di essere introdotto al resto delle persone con cui lavorerò, in modo da costruire delle relazioni forti come quelle che lascerò in Mercedes. Sono orgoglioso di quanto ottenuto a Brackley e resto concentrato nel finire il lavoro per portare a casa il mondiale, ma sono anche emozionato se penso alle sfide che mi aspettano dal 2022”.

F1 GP Belgio 2021, Spa: Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing)

PARLA FRED Soddisfazione anche da parte di Frederic Vasseur, il team principal Alfa Romeo: “È davvero un piacere dare il benvenuto a Valtteri all’interno del team e non vediamo l’ora di iniziare il nostro percorso insieme. Con lui, ci assicuriamo un grande uomo squadra con una grande esperienza al vertice della griglia. Bottas è stato parte integrante di una scuderia che ha riscritto i libri di storia del nostro sport, e ha portato a casa quattro titoli costruttori. È per questo che riteniamo sia il pilota giusto per aiutare l’Alfa Romeo Racing a fare uno step in avanti. La nostra relazione è di vecchia data, abbiamo lavorato insieme ai tempi dei successi in F3 e GP3, periodo in cui il suo talento era già ben evidente. Davvero sono impaziente di vedergli mettere le proprie abilità al servizio della nostra squadra. L’accordo è pluriennale, il che aiuta entrambi anche ad avere la stabilità necessaria per un progetto vincente. Siamo emozionati per quello che il futuro ci riserverà”. Resta ancora da sciogliere, invece, il nodo legato al secondo sedile al momento occupato da Antonio Giovinazzi, mentre si attende a breve l’annuncio della promozione in Mercedes di George Russell.