L'ANNUNCIO ATTESO Proprio stamattina nel nostro approfondimento di mercato spiegavamo come l'annuncio dell'addio di Kimi Raikkonen alla Formula 1 avrebbe potuto dare presto inizio al valzer di sedili per la prossima stagione. Che le danze abbiano inizio, verrebbe da dire, perché uno dei piloti più amati dell'ultimo ventennio - in Italia per essere l'ultimo campione del mondo con una Ferrari, e nel resto del mondo per i suo essere così ...Kimi! - ha annunciato il suo addio alle corse.

F1 2007: Kimi Raikkonen (Ferrari) celebra la conquista del titolo iridato

GRANDI NUMERI Kimi Raikkonen completerà la sua stagione con il team Alfa Romeo Racing, la 20° nel massimo campionato (e sarebbero state di più senza la parentesi nei Rally), e poi appenderà il casco al chiodo. Lo ha annunciato lui stesso su instagram, un social network nel quale si è avventurato negli ultimi anni, probabilmente su consiglio di chi gestisce il suo marketing, lui che di social non ne ha mai voluto sentire parlare. Kimi lascia con nel carniere 21 vittorie, 18 pole position, 46 giri veloci e 103 podi, ma anche con - finora - 342 gare disputate (ne dovrebbe contare 351 alla fine) e un titolo mondiale, quello già menzionato del 2007 con la Ferrari.

F1 GP Belgio 2021, Spa: Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing)

IL POST Su instagram Kimi Raikkonen ha scritto, accompagnando un mosaico di immagini che ripercorrono tutta la sua carriera tra Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus, ancora Ferrari e Alfa Romeo Racing: ''Ci siamo, questa sarà la mia ultima stagione in Formula 1. Ho preso questa decisione durante lo scorso inverno. Non è stato facile ma al termine di questa stagione sarà tempo di fare cose nuove. Anche se la stagione è ancora in corso, voglio ringraziare la mia famiglia, tutti i miei team e tutti coloro i quali sono stati coinvolti nella mia carriera, specilamente voi, miei grandi fan, che mi avete sostenuto per tutto questo tempo. La Formula 1 volgerà al termine per me ma c'è molto altro che nella vita voglio provare e godermi. Ci vediamo in giro al termine di tutto questo, con sincerità, Kimi''.