GIOVINAZZI VS KIMI Antonio Giovinazzi si sta ben comportando nella sfida interna al team Alfa Romeo Racing con Kimi Raikkonen. Il pilota italiano è maturato e sta avendo discreti risultati nel corso della sua terza stagione con la squadra svizzera, sebbene abbia raccolto un solo punto contro i due del pilota finlandese, riesce a sopravanzarlo con continuità in qualifica (è in vantaggio 8-4) e dà una sensazione di maturità che, però, potrebbe non bastare per ottenere la riconferma per una quarta stagione.

F1 2021: Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

DANZA FINLANDESE Andiamo per ordine. Dopo quasi tre anni di attesa e con un progresso costante che lascia intravvedere sprazzi di un futuro luminoso, George Russell sembra finalmente sul punto di approdare in Mercedes. A nulla servirà l'endorsement di Lewis Hamilton al fedele compagno Valtteri Bottas, che dovrebbe finire proprio in Alfa Romeo Racing al posto di Kimi Raikkonen. Per via del blasone e della storia personale di quest'ultimo, si sta ovviamente attendendo che sia lui ad annunciare il suo addio alla Formula 1: una forma di rispetto dovuto nei confronti del campione del mondo 2007, amatissimo dal pubblico.

F1 GP Belgio 2021, Spa: Valtteri Bottas (Mercedes) guarda George Russell (Williams Racing)

VEDI ANCHE

ALBON O DE VRIES? Quando Kimi annuncerà l'intenzione di appendere il casco al chiodo, inizierà l'effetto domino che dovrebbe portare Bottas in Alfa Romeo e Russell in Mercedes. A quel punto la Williams si troverà con due sedili da assegnare, uno dei quali, però, potrebbe restare al pay-driver Nicholas Latifi, mentre l'altro - riporta la stampa inglese - potrebbe finire al rientrante Alex Albon. Il pilota thailandese, soffierebbe un posto che sembrava alla portata del fresco campione del mondo di Formula E, l'olandese Nyck De Vries, il quale potrebbe finire per beffare proprio Antonio Giovinazzi e rilevare la sua auto.

Nyck De Vries festeggia il titolo Formula E 2020-21 con Mercedes

HYPERCAR O F1? Questa tesi, sposata dalla stampa d'oltremanica, cozza però con una componente politica, ossia il fatto che Sauber e Alfa Romeo Racing abbiano rinnovato il loro accordo di brandizzazione e montino motori Ferrari, e sembra innaturale pensare che entrambi i piloti di un team che scarrozza in giro le effigi del Biscione e quelle del Cavallino possano essere di provenienza Mercedes (Bottas e De Vries). In questo scenario Antonio Giovinazzi dovrebbe entrare a pieno titolo nel progetto Hypercar che Ferrari lancerà nel 2023 per Le Mans, ma - proprio per quanto appena descritto - non è impensabile che il pilota italiano mantenga il suo sedile, almeno per il 2022.