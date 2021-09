DECISIONE PRESA La vigilia del GP Olanda è stata scossa dall'annuncio di Kimi Raikkonen, il quale ha svelato che questa sarà la sua ultima stagione in F1. Una decisione che dà il via anche al mercato piloti, il quale vede alcune pedine interessanti da sistemare nelle prossime settimane. L'attenzione maggiore è verso la Mercedes, la quale deve decidere quale pilota affiancare a Lewis Hamilton. O forse, è meglio, ha già deciso quale pilota affiancare al britannico. In tal senso, un indizio importante è arrivato da George Russell in persona, il favorito a prendere il posto attualmente occupato da Valtteri Bottas.

F1, GP Olanda 2021: George Russell (Williams)

LA VERITA' DI RUSSELL Nel corso della conferenza stampa del giovedì a Zandvoort, infatti, il pilota della Williams ha fatto un'importante ammissione: ''Non starò qui seduto a mentire, senza dire la verità. E la verità è che non c'è nulla da annunciare, ma sono a conoscenza della situazione in cui correrò l'anno prossimo e sono stato informato poco prima di Spa''.

VEDI ANCHE

IL BENESTARE DI LEWIS È praticamente cerco che, ancor prima del clamoroso secondo posto ottenuto in qualifica in Belgio, Russell abbia dunque avuto la conferma che nel 2022 sarà il compagno di squadra di Hamilton. Dal canto suo, il sette volte iridato ha spiegato di non avere nulla in contrario all'arrivo del connazionale: ''Ovviamente penso che la nostra partnership andrà bene. Credo che George sia un pilota di incredibile talento. Direi che l'unico momento clou della scorsa settimana è stato il suo giro in qualifica. Penso che sia umile e che abbia un ottimo approccio. Naturalmente, essendo britannico immagino che ciò aiuti in termini di comunicazione. È uno dei piloti che rappresentano il futuro di questo sport. Ha già mostrato una guida incredibile finora e sono sicuro che continuerà a crescere''.

F1, GP Gran Bretagna 2021: Valtteri Bottas e Lewis Hamilton osservano Max Verstappen

SUPPORTARE BOTTAS Abbiamo aperto l'articolo parlando del ritiro di Raikkonen, il quale è probabilmente molto legato alle decisioni in casa Mercedes. Per sostituire Iceman, infatti, la scelta del team svizzero sembra essere ricaduta su Bottas. Parlando del suo attuale compagno di squadra, Hamilton ha aggiunto: ''Al momento, devo essere molto di supporto al mio attuale compagno di squadra. Ecco perché sono sempre di supporto a Valtteri, perché abbiamo un lavoro da fare ora. Nessuno di noi può vincere il campionato Costruttori da solo, dobbiamo farlo collettivamente''. Un finale di stagione forte potrebbe facilitare lo sbarco di Bottas nel suo nuovo team. Inoltre, l'ingaggio del finlandese potrebbe aprire a una serie di novità importanti in casa Alfa Romeo-Sauber, come vi abbiamo anticipato in questo articolo.