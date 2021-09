NUOVO INCIDENTE La lotta per il mondiale è sempre più cattiva dopo il secondo incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Stavolta a beneficiarne, almeno in ottica campionato, sono gli uomini della Red Bull, che chiudono la trasferta di Monza teoricamente sfavorevole incrementando di due punti il vantaggio in classifica piloti sul campione del mondo in carica. A sorridere più di tutti è però la McLaren, che completa così una storica doppietta: Daniel Ricciardo, autorevolmente al comando ancor prima del botto tra i leader del mondiale, regola di misura il compagno di squadra Lando Norris. Terzo gradino del podio per Valtteri Bottas, bravissimo a risalire il gruppo dopo essere partito dal fondo dello schieramento a causa della penalità per sostituzione della power unit. Limita i danni la Ferrari, che chiude al quarto e sesto posto con Leclerc e Sainz. Tutti temi che abbiamo trattato in diretta Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport: di seguito il video per rivivere il nostro commento dopo-gara live.

F1 GP ITALIA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA GARA IN DIRETTA INSTAGRAM