Video F1 2021

LO SCONTRO Alla fine è successo ancora: Lewis Hamilton e Max Verstappen, ai ferri corti nella lotta per il titolo mondiale, sono di nuovo finiti a contatto. Il fattaccio? Nel corso del giro 26 del Gran Premio d'Italia 2021 a Monza, quando il sette volte iridato è uscito dai box dopo il cambio gomme, appaiato al grande rivale. Arrivato in curva-1 all'esterno, l'olandese ha tenuto giù il piede, non ha tagliato la chicane sforzandosi di restare in pista nonostante il poco spazio lasciatogli dall'avversario, volando poi sopra la Mercedes dell'inglese causando il ritiro di entrambi. Un episodio al limite ma che consente all'olandese di sorridere in ottica mondiale: su una pista teoricamente sfavorevole, alla fine Max ha esteso il vantaggio in classifica portandosi a +5 punti su Lewis. Allo stesso tempo, è il supercampione britannico a dover ringraziare l'Halo, che ha ancora una volta svolto un ruolo determinante per evitare che l'incidente avesse conseguenze ben peggiori. Di seguito il video dell'incidente tra i due pretendenti all'iride 2021.

VEDI ANCHE

IL VIDEO DELL'INCIDENTE TRA LEWIS HAMILTON E MAX VERSTAPPEN A MONZA

LA DECISIONE DEI GIUDICI: TRE POSIZIONI DI PENALITÀ PER VERSTAPPEN SULLA GRIGLIA DEL GP DI RUSSIA 2021

Finita sotto investigazione da parte del collegio dei commissari capitanato dall'ex F1 italiano, Vitantonio Liuzzi, la manovra di Max Verstappen è stata considerata irregolare. L'olandese è stato infatti penalizzato con tre posizioni sulla griglia di partenza del prossimo Gran Premio di Russia, in cui dunque Lewis Hamilton dovrebbe avere pista libera per andare all'attacco della leadership del mondiale. Di seguito il comunicato Fia sull'accaduto: ''Gli steward hanno valutato le immagini tv che mostrano come il pilota della macchina numero 44 (Lewis Hamilton, ndr) stava su una traiettoria esterna per evitare il contatto, anche se il suo posizionamento ha spinto l'auto numero 33 (quella di Max Verstappen, ndr) sul cordolo. I commissari hanno anche osservato anche che l'auto 33 non era appaiata all'auto 44 fino all'ingresso di curva-1. Nell'opinione degli steward, Verstappen ha tentato la manovra d'attacco troppo in ritardo per avere 'diritto di traiettoria'. Mentre Hamilton sterzava lontano dal cordolo per evitare il contatto, i commissari hanno valutato che la sua posizione era ragionevole, trovando invece che il rivale fosse responsabile in maniera prevalente per l'incidente. Si precisa inoltre che i commissari hanno valutato l'incidente in sé e non le conseguenze successive del contatto''.