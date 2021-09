LIVE F1 2021

MERCEDES AL TOP Anche la seconda e ultima sessione di prove libere del weekend di Monza sorride alla Mercedes. In un'ultima ora di test in vista di Sprint Qualifying e Gara in cui tutti i team si sono concentrati sulle prove in medio e alto carico di carburante, è stato Lewis Hamilton a staccare il miglior tempo, seguito a due decimi dal compagno di squadra - e ''Speed King'' dopo le qualifiche di ieri - Valtteri Bottas. Terza posizione per un Max Verstappen, che paga ancora quei quattro decimi già visti ieri in qualifica, affiancato stavolta dal vicino di box, Sergio Perez.

13.03 - Ecco la classifica finale di queste PL2:

13.00 - Bandiera a scacchi: finiscono qui le prove libere 2 del Gran Premio d'Italia 2021.

12.59 - Ultimi secondi di prove, con Hamilton che arriva lungo alla Variante della Roggia, tagliando nella via di fuga in asfalto.

12.57 - Leclerc è sceso dalla macchina, il che significa chiaramente che per lui è già finita, con qualche minuto d'anticipo, la sua sessione di PL2.

12.55 - Problemi per Charles? ''Devo fermarmi ai box, non posso dirvi in radio perché''. Vedremo...

12.53 - Leclerc si schioda dalla parte terminale della classifica, installandosi in undicesima posizione.

12.50 - Dieci minuti alla fine di questa PL2: Hamilton al comando seguito da Bottas e dai rivali Verstappen e Perez, staccati di cinque e sei decimi. Primo degli altri è Esteban Ocon.

12.48 - Bene anche Bottas, che si installa in seconda posizione a due decimi da Leclerc. Intanto Hamilton è passato su gomme Hard nuove.

12.46 - Lewis Hamilton si mette davanti a tutti in 1:23.246 con gomme Soft usate. Adesso è probabile che il britannico abbia scaricato benzina per testare la monoposto in assetto Sprint Qualifying.

12.45 - Robert Kubica si porta in quarta posizione, a mezzo secondo da Verstappen.

12.42 - Tutti subito in pista, ad eccezione di Bottas, Norris, Lecelrc e, ovviamente, Sainz.

12.38 - Semaforo verde e si riparte. Intanto la monoposto di Sainz è stata riportata nel garage Ferrari.

12.35 - Approfittiamo della bandiera rossa per ricapitolare la classifica:

12.32 - Quello di Sainz è il secondo brutto incidente dopo quello di sabato scorso (in quel caso erano prove libere 3, ma l'orario è lo stesso) a Zandvoort. Adesso i meccanici dovranno di nuovo correre per rimettere la sua Ferrari in pista.

12.29 - Sainz è uscito dalla sua SF21. Il replay ci mostra l'accaduto: dopo aver toccato il cordolo all'interno dell'Ascari, lo spagnolo ha perso il controllo finendo con violenza contro le barriere e poi ricarambolando in pista.

12.27 - Bandiera rossa! Brutto incidente per Carlos Sainz, che spiega via radio di aver avuto un ''grosso botto'' pur dopo aver rassicurato il team di stare bene.

12.25 - Molti piloti in pista ma pochi miglioramenti cronometrici. Tutti sono impegnati ovviamente nella simulazione gara.

12.20 - Taglio di chicane per Valtteri Bottas, lungo alla Variante della Roggia. Nessun problema, comunque, per lo ''speed king'' di ieri, che ha ripreso a girare senza difficoltà.

12.19 - Verstappen abbassa il limite portandosi in 1:23.754. Poi Perez, Gasly, Hamilton e Tsunoda. Visto il distacco tra i due rivali a parità di mescola, è probabile che Lewis sia con carichi di benzina da gara mentre Max stia lavorando per la Sprint Qualifying.

12.16 - Verstappen al comando in 1:24.006. L'olandese sta girando con le Soft usate. A parità di gomme, Hamilton è quarto a 1.5 dal rivale, mentre Bottas è a 1.6 ma con le Hard.

12.14 - Pierre Gasly si inserisce in seconda posizione con due decimi di gap da Perez. Terzo tempo per Yuki Tsunoda, a 8 decimi dal leader. Le Ferrari sono in settima e ottava posizione con Leclerc per cinque millesimi davanti a Sainz. Primi giri di giornata per Hamilton, Bottas e Verstappen, appena scesi in pista.

12.12 - Taglio di chicane per Ricciardo, che prova a uscire dai box a tutta per simulare il rientro in pista dopo un pit-stop, ma poi blocca l'anteriore destra e arriva lungo.

12.09 - Al comando ci va adesso Sergio Perez, che chiude il suo primo giro in 1:24.870. Gomme Medium per il pilota della Red Bull, seguito da Mazepin, Tsunoda e Norris.

12.07 - In pista anche le due Ferrari, con Leclerc impegnato su Soft e Sainz al lavoro con le Medium. Entrambi i piloti di Maranello hanno mescole già usate nella giornata di ieri.

12.06 - Giovinazzi si inserisce in quarta posizione, mentre Mazepin migliora portando il limite sull'1:25.977. Gomme medie per quest'insolito leader della classifica.

12.04 - Mazepin segna il giro più veloce per il momento, in 1:27.374. Staccato per 89 millesimi il compagno di squadra Schumacher.

12.02 - Subito in pista Latifi, Schumacher, Vettel, Mazepin, Tsunoda, Stroll, Norris, Giovinazzi, Kubica e Perez.

12.00 - Semaforo verde! Si parte per l'ultima ora di free practice del weekend del Gp d'Italia 2021.

11.57 - Cosa dobbiamo aspettarci da queste PL2? Tantissima azione in pista, con tutti i piloti che lavoraranno sul long run sia in ottica Sprint Qualifying che in ottica GP di domani. Non avremo di certo, invece, nessuna simulazione giro secco, dunque aspettiamoci che la classifica odierna abbia davvero pochissimo significato...

11.55 - Cinque minuti al via della sessione: sulla Brianza splende un bel sole al contrario di ieri, ma le temperature ambientali sono leggermente più basse. Quasi 25 gradi l'aria, 35 l'asfalto.

11.50 - Prima notizia della giornata è relativa alle condizioni della monoposto di Charles Leclerc che, ieri in qualifica, ha sperimentato alcuni fastidiosi problemi nella gestione elettronica del freno motore. Per questo motivo, a scopo precauzionale, gli ingegneri della Ferrari hanno deciso di sostituire la power unit sulla macchina del monegasco, che non avrà penalità in griglia ma che dovrà usare la prima unità della stagione, già piuttosto ''vecchia'' sul piano del chilometraggio complessivo...

11.45 - Buon sabato mattina a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prove libere 2 del Gran Premio d'Italia 2021: un'ultima sessione di free practice per verificare l'assetto delle monoposto in vista della Sprint Qualifying e della gara di domani. I team non potranno effettuare cambiamenti di setup visto il regime di parco chiuso, ma comunque sarà una sessione importante per capire i rapporti di forza nella restante parte del fine settimana.