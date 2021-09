L'APPUNTAMENTO PIU' ATTESO Come da tradizione, settembre è il mese della gara più speciale per gli appassionati italiani di F1. Parliamo ovviamente del GP Italia, in programma sul velocissimo tracciato di Monza che quest'anno vede il ritorno degli spettatori sulle tribune dopo l'edizione a porte chiuse del 2020. Attenzione al programma del weekend, rivoluzionato dalla sprint race di sabato: orari pomeridiani per le libere e le qualifiche del venerdì, mentre i 100 km che assegneranno le posizioni sulla griglia di partenza si correranno sabato dalle 16:30. Lo scorso anno, una gara folle ed emozionante si chiuse con la vittoria di Pierre Gasly davanti a Carlos Sainz. La pole position era invece andata a Lewis Hamilton con il tempo di 1:18.887.

