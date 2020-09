ROUND 8 GP ITALIA A una settimana dal Gran Premio del Belgio la Formula 1 torna in pista a Monza, per la gara centrale di questo trittico di fine estate iniziato a Spa e che si concluderà al Mugello. Sulle tribune del Santerno gli spalti saranno occupati da sagome di cartone ma anche aperti a 250 medici e infermieri locali, che potranno asistere dal vivo al GP, premiati per il loro servizio durante i mesi più duri della pandemia di Covid-19. All'appuntamento più atteso per i tifosi della Ferrari si arriva con una rossa in piena ''tempesta'', soprattutto su piste di motore come l'autodromo brianzolo, il proverbiale ''Tempio della velocità''. Un anno fa qui vinse Charles Leclerc, ma un bis andrebbe oltre ogni più rosea previsione, anche in condizioni meteorologiche avverse, peraltro possibili. In testa al mondiale c'è Lewis Hamilton, reduce dalla vittoria di Spa alla rincorsa di praticamente ogni record scritto da Michael Schumacher, con Valtteri Bottas e Max Verstappen che già prenotano gli altri gradini del podio. Per la Ferrari sarebbe già tanto, dopo lo sciagurato weekend belga, tornare a lottare con Racing Point, McLaren e Renault.

MONZA, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

La pista di Monza è stata costruita nel 1922 in soli 110 giorni ed è il terzo impianto permanente della storia dopo quello delle Brooklands in Gran Bretagna e di Indianapolis negli USA. Il primo GP d'Italia è stato ospitato il 3 settembre 1922 e fu vinto da Pietro Bordino su FIAT. Dal 1950 vi si corre in Formula 1 e il record di velocità su questa pista è stato registrato ufficialmente da Juan Pablo Montoya che ha toccato i 372,6 kmh durante le prove libere del 2005, mentre il giro più veloce della storia della Formula 1, a una media di 263,6 kmh, lo ha stabilito nel 2018 Kimi Raikkonen sulla Ferrari, strappando la pole con il tempo record di 1'19''119. La pista di Monza nella versione attuale misura 5.793 kmh e sarà percorsa per i tradizionali 53 giri domenica in gara. Il giro record in gara appartiene invece a Rubens Barrichello, che, ancora su Ferrari, nel 2004 percorse il tracciato brianzolo in appena 1'21''046.

MONZA, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista di Monza, considerata di livello 4 su 5 (Hard) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 14%

Numero di frenate: 6

Curve più impegnative: 1, 4 e 8.

Secondo i tecnici Brembo l’Autodromo Nazionale Monza rientra nella categoria dei circuiti più impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4, identico alla pista di Spa-Francorchamps su cui si è corso una settimana fa. Lo scarso carico aerodinamico utilizzato per sfruttare i lunghissimi rettilinei si traduce in staccate molto violente in corrispondenza delle tre Varianti (del Rettifilo, della Roggia e Ascari) che risultano quindi particolarmente impegnative per il pilota e l’impianto frenante. ​In qualifica le monoposto di Formula 1 completano un giro ad oltre 260 km/h di media. Ma, complice un tracciato lungo quasi 5,8 km, l’uso dei freni è superiore alla pista di Spielberg: 10,75 secondi al giro a Monza, poco più di 10 secondi al Red Bull Ring. In termini percentuali invece i freni a Monza sono utilizzati per il 14 per cento della gara, contro il 13 per cento del GP Belgio. Pur essendoci solo 6 frenate al giro, per 3 di queste i piloti sono soggetti ad una decelerazione di almeno 5 g. Però solo in un paio l’impianto frenante funziona per più di 1,7 secondi. Dalla partenza alla bandiera a scacchi ogni pilota esercita un carico complessivo sul pedale del freno di 31,6 tonnellate, superiore solo ai due 2 GP disputati a Silverstone. Delle 6 frenate del GP Italia 3 sono considerate altamente impegnative per i freni, una è di media difficoltà e le restanti 2 sono light. La più dura per l’impianto frenante è la prima dopo la partenza: le monoposto vi arrivano a 353 km/h e scendono a 88 km/h in soli 135 metri. Per riuscirci i piloti frenano per 2,66 secondi esercitando un carico di 195 kg sul pedale del freno ed affrontando una decelerazione di 5,5 g. Di seguito tutti i dati relativi alle frenate dell'Autodromo di Monza forniti da Brembo. Per leggerli più chiaramente basta scorrere la galleria a fondo pagina, dove è disponibile anche l'interessante video sugli ''hardest breaking point'', i punti di frenata più impegnativi del tracciato.

NUMERI E STATISTICHE DEL GP ITALIA 2020

In 70 edizioni del GP d'Italia i piloti che lo hanno vinto più volte sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, con cinque affermazioni a testa. Alle loro spalle Nelson Piquet, con quattro successi (uno dei quali però a Imola nel 1980). Con tre vittorie a Monza ci sono Fangio, Moss, Peterson, Prost, Barrichello e Vettel, che mai vi ha trionfato con la Ferrari (una volta con la Toro Rosso, la sua prima vittoria nel 2008, due con la Red Bull). Gli altri piloti in attività ad aver trionfato a Monza sono Hamilton, Vettel e Leclerc. Per quel che riguarda le scuderie, la Ferrari è padrona incontrastata della pista con 19 successi, l'ultimo dei quali lo scorso anno proprio con Charles Leclerc. Dietro alla rossa ci sono McLaren e Mercedes con, rispettivamente 10 e 7 successi. Le Frecce d'Argento hanno vinto gli ultimi cinque GP d'Italia consecutivi prima dell'affermazione del monegascso. Per quanto riguarda, infine le pole position, comandano Lewis Hamilton con 6 partenze al palo (5 Fangio e Senna) e la Ferrari con 21 (11 McLaren).

PREVISIONI METEO DEL GP ITALIA 2020

Sole o pioggia? Il grande dilemma del weekend del Gran Premio d'Italia, con cielo sereno e temperature estive previste venerdì e sabato, ma con temporali attesi alla domenica. Nel dettaglio i dati di weather.com

Venerdì 4 settembre – Per lo più soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 16°C e i 27°C, umidità: 61%

Sabato 5 settembre – Soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 18°C e i 28°C, umidità: 63%

Domenica 6 settembre – Temporali sparsi, 40% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 18°C e i 27°C, umidità: 65%.

GP ITALIA 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Ecco come e dove vedere in tv il Gran Premio d'Italia 2020.

L'ALBO D'ORO DEL GP ITALIA

Ecco l'albo d'oro del Gran Premio d'Italia, che si disputa dal 1950 nel Mondiale di Formula 1

F1 2020, CLASSIFICHE MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI

RISULTATI GP ITALIA 2020

Domenica 6 settembre, ore 15.10

GRIGLIA DI PARTENZA GP ITALIA 2020

RISULTATI QUALIFICHE GP ITALIA 2020

Sabato 5 settembre, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3 GP ITALIA 2020

Sabato 5 settembre, ore 12.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2 GP ITALIA 2020

Venerdì 4 settembre, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 1 GP ITALIA 2020

Venerdì 4 settembre, ore 11.00