F1 MONZA Solo una settimana dopo l'Università della guida, il circus della Formula 1 si sposta nel Tempio della Velocità per l'ottavo round del mondiale 2020. I riflettori tornano dunque ad accendersi sull'Italia e su quell'Autodromo Nazionale di Monza che per la prima volta non avrà il pubblico sugli spalti, sostituito da simbolici cartonati e da 250 tra medici e operatori sanitari eroi della lotta al Covid nell'epicentro italiano del contagio. Ma sarà una Monza diversa anche dal punto di vista sportivo, con quella Ferrari vincitrice nella passata stagione con Charles Leclerc in enormi difficoltà sulle piste veloci. Dopo Spa, riusciranno le SF1000 a rialzare la testa e lottare quantomeno in zona punti? Scopritelo insieme a MotorBox, con la cronaca live minuto per minuto di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Italia 2020.

Gli orari tv del weekend di Monza | Tutte le info e i risultati del GP Italia 2020 | Gli highlight video | Classifica piloti e costruttori | Calendario F1 2020 | @MotorBoxSport su Instagram

PROVE LIBERE 3 GP ITALIA 2020: LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

Le Prove libere 3 del Gran Premio d'Italia 2020 saranno in diretta dalle 11.45 di sabato 5 settembre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.