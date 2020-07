FINALMENTE SI PARTE Il campionato del mondo di Formula 1 finalmente scatta dopo tanti mesi di attesa. A ospitare la prima prova del mondiale 2020 è il Red Bull Ring, dove si tengono sia il Gran Premio d’Austria che, una settimana dopo, il Gran Premio della Stiria. In un calendario compresso come mai prima, a causa della pandemia da coronavirus che ci ha costretto a saltare i primi 10 appuntamenti iridati, si proseguirà poi ancora dopo soli sette giorni con il Gran Premio d’Ungheria a Budapest. Chi uscirà vincitore da questo primo trittico che dà il la alla stagione? In questo articolo potrete consultare le classifiche del campionato del mondo piloti e costruttori aggiornate dopo ogni appuntamento.

FORMULA 1 2020 CLASSIFICA PILOTI DOPO IL GP AUSTRIA 2020

Pos Pilota Team Punti Vittorie Pole Position Giri veloci 1 Lewis Hamilton Mercedes 0 2 Valtteri Bottas Mercedes 0 3 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 0 4 Charles Leclerc Ferrari 0 5 Sebastian Vettel Ferrari 0 6 Carlos Sainz McLaren-Renault 0 7 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 0 8 Alexander Albon Red Bull Racing-Honda 0 9 Daniel Ricciardo Renault 0 10 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 0 11 Lando Norris McLaren-Renault 0 12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing-Ferrari 0 13 Daniil Kvyat AlphaTauri-Honda 0 14 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 0 15 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 0 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari 0 17 Romain Grosjean Haas-Ferrari 0 18 George Russell Williams-Mercedes 0 19 Esteban Ocon Renault 0 20 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 0

FORMULA 1 2020 CLASSIFICA COSTRUTTORI DOPO IL GP AUSTRIA 2020