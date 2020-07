@MOTORBOXSPORT Proprio in concomitanza con l’inizio di un nuovo mondiale di Formula 1 (e di MotoGP, che partirà il prossimo 19 luglio da Jerez), arriva una bella novità ad arricchire l’offerta giornalistica di MotorBox. Nasce infatti la pagina Instagram @MotorBoxSport, curata nei contenuti direttamente dalla redazione sportiva del nostro giornale, che si affianca al profilo ufficiale @MotorBox. Un modo per restare sempre connessi con tutti gli appassionati di sport motoristici, raccontando la F1 e la MotoGP, ma anche la Formula E, il Rally, il Wec, IndyCar e SuperBike attraverso gli strumenti del social network più in voga del momento.

DIRETTE LIVE Foto e curiosità dal paddock e dai campi di gara con un’attenzione particolare alle breaking news ma anche alla storia degli sport motoristici a due e quattro ruote. E non è tutto: nell’ottica di fornire un prodotto che vi tenga costantemente aggiornati, in tutti i weekend di gara saremo in diretta su Instagram per rispondere alle vostre curiosità e commentare a caldo insieme a voi tutti i temi emersi al termine di ogni sessione in pista. Partiremo proprio oggi alle 16.00 con una breve live per presentare le ultime novità in attesa della prima accensione dei motori, proseguendo anche nelle giornate di venerdì, sabato e ovviamente domenica 5 luglio per commentare con voi i primi verdetti del mondiale F1 2020. Non vi resta che seguirci!